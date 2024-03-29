انتقادات حادة من رانيا يوسف لمحمد سلام: «مفكرتش في أهلنا في فلسطين»

القاهرة – «القدس العربي» : أثارت تصريحات الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل والانتقادات بشكل حاد نحو زميلها في الوسط الفني، محمد سلام، الذي شارك في الجزء الثامن من المسلسل الشهير «الكبير أوي».

يأتي هذا التوجه الانتقادي في ظل تناقض مواقف سلام بين المشاركة في الأعمال الفنية الكوميدية على الشاشة، ورفضه المشاركة في إحدى المسرحيات الكوميدية مؤخرًا، وذلك تزامنًا مع تصاعد الأحداث في غزة، مؤكدا أنه رفض المشاركة بسبب ما يحدث لأهل فلسطين.

هذا دفع رانيا يوسف للتعبير عن انزعاجها واستيائها من هذا التناقض في المواقف. وقد عبرت عن ذلك بوضوح على حسابها الرسمي على منصة «فيسبوك»، حيث انتقدت مشاركة سلام في المسلسل، مشيرة إلى أنها ترى في ذلك تجاهلاً للأحداث الجارية في فلسطين وتصرفًا غير مسؤول.

وعلقت على مشاركته في مسلسل «الكبير أوي 8» قائلة: «بتفرج على الكبير أوي، لقيت الزميل محمد سلام بيرقص ويهزر عايزه اسأله يعني عملت مشكلة وجدل علشان متروحش مسرحية ترقص وتهزر فيها وروحت تعمل كده في مسلسل، طيب وأنت بتعمل كده مفكرتش في أهلنا في فلسطين وهتقول إيه لما تقف قدام ربنا هتقوله إيه.

يشارك في بطولة العمل كل من أحمد مكي محمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وليلى عز العرب، ومصطفى غريب، ومصطفى أبو سريع، وغيرهم، العمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

توعكس هذه المواقف التوترات الاجتماعية والفنية التي تسود الوسط الفني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وتسلط الضوء على الصراعات القائمة بين الفنانين بشكل خاص، وبين المجتمع والسياق السياسي والإنساني الذي يحيط بالأحداث في غزة.