انتقادات ساخرة بعد مشاهدة بايدن خارج مكتبة وهو يحمل كتاب “حرب المئة عام على فلسطين”- (تدوينة)

واشنطن- “القدس العربي”: شوهد الرئيس الأمريكي جو بايدن خارج متجر لبيع الكتب في منطقة نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، وهو يحمل نسخة من كتاب “حرب المئة عام على فلسطين”، للأستاذ والباحث الفلسطيني الشهير بجامعة كولومبيا رشيد الخالدي.

وقوبل المشهد بسخرية من العديد من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الاهتمام المفاجئ والمتأخر للرئيس الأمريكي بشأن حقيقة ما يجري في فلسطين المحتلة، بعد أن دعم الاحتلال الإسرائيلي بالمساعدات العسكرية، التي تم استخدامها في حرب الإبادة على غزة.

وقال معلق:” توقف عن المشاركة في الإبادة الجماعية لغزة”، وكتب آخر “كان من الأفضل لو قرأ هذا الكتاب منذ سنوات”، وسخر ثالث “الوقت متأخر للغاية لكي يتعلم بايدن أي شيء”.