انتقادات شديدة لمحمد الحلو بعد أن غير كلمات أغنية «عمار يا اسكندرية»

القاهرة – «القدس العربي»: واجه المطرب المصري محمد الحلو، انتقادات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن غير كلمات أغنية “عمار يا اسكندرية”، أثناء مشاركته في حفل غنائي في المملكة العربية السعودية مساء الأربعاء، حمل اسم كاسيت 90، وقام باستبدال جملة عمار يا إسكندرية بـ “عمار يا سعودية”، وكررها مرات عديدة خلال الأغنية، وسط تصفيق حار من الجمهور السعودي، وهو ما أثار ضيقا شديداً من مشاهدي الحفل من المصريين، مؤكدين عدم حقه في تغيير كلمات الأغنية، التي كتبها أحمد فؤاد نجم كتتر لمسلسل “زيزينيا”.

وقدم محمد الحلو خلال حفله، مجموعة كبيرة من أغانيه، منها أغنية مسلسل “ليالي الحلمية”، من تأليف سيد حجاب، وألحان ميشيل المصري.

وجمع الحفل نجوم جيل التسعينيات في الموسيقى والغناء، في مصر، وذلك على مسرح “بنش مارك”، ضمن فعاليات موسم جدة المقام حاليا بها؛ حيث قدم مجموعة من مطربي التسعينيات خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم، التي حققت نجاحا كبيرا في التسعينيات وبداية الألفية.

ومن أبرز الفنانين، الذين شاركوا في الحفل الفنان حميد الشاعري، الفنان محمد محيي، وخالد حجاج وسيمون، مصطفى قمر، حسام حسني، والعديد من نجوم الفن في التسعينيات.

ويعد الحفل عودة حقيقية لجيل التسعينيات إلى الساحة الغنائية، بعد غياب استمر أكثر طويل، وهي المرة الأولى، التي يجتمع فيها هذا العدد من مطربي التسعينيات في حفل واحد، وكان آخر تجمع لعدد منهم في أغنية “زحمة الأيام”، بمشاركة حميد الشاعري مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس، وصدرت الأغنية في شهر يونيو/ حزيران 2021، وتخطت مشاهداتها حاجز 7.5 مليون مشاهدة، وكانت من كلمات سامح العجمي، ألحان أشرف سالم، والتوزيع الموسيقي لنديم الشاعري، وأحمد الموجي.

وعادة ما تستعين هيئة الترفيه السعودية بالمطربين المصريين في حفلاتها لا سيما في موسم الرياض، والتي تلاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور السعودي.