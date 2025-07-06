انتقادات في مصر لحوار عماد الدين أديب مع الإسرائيلي لابيد لمخالفتها مبادىء النقابة حول التطبيع

القاهرة –«القدس العربي»: جدد نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، التأكيد على الموقف الثابت لنقابة الصحافيين برفض جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، سواء كان تطبيعًا نقابيًا أو مهنيًا أو فرديًا، وهو الموقف الذي أقرته الجمعية العمومية للنقابة في أكثر من مناسبة، ويُعد التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا يعكس انحياز النقابة لقيم العدالة وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، عبّر النقيب عن رفضه الكامل لإجراء الصحافي عماد الدين أديب حوارًا صحافيًا مع يائير لابيد، وزير الخارجية الأسبق في حكومة الاحتلال، معتبرًا أن ما قام به أديب يمثل مخالفة صريحة لموقف النقابة وقرارات جمعيتها العمومية، واستخدامًا لمنصة صحافية عربية لترويج رواية الاحتلال وتبرير جرائمه في حق الشعب الفلسطيني.

وأوضح البلشي أن عماد الدين أديب تم شطبه من جداول عضوية نقابة الصحافيين بقرار تأديبي صادر في سبتمبر/أيلول 2020، نتيجة مخالفات مهنية تتعلق بفصل عدد كبير من الزملاء العاملين في جريدة “العالم اليوم” بشكل تعسفي، إضافة إلى التلاعب بملفاتهم التأمينية. وبالتالي، فإن أديب لا يتمتع بعضوية النقابة في الوقت الراهن، ولا تُطبق عليه الإجراءات التأديبية الخاصة بأعضائها.

وأكد أنه لو كان المعني لا يزال عضوًا عاملًا في النقابة، لتمت إحالته إلى التحقيق فورًا لمخالفته الواضحة لقرارات الجمعية العمومية بشأن التطبيع.

ودعا البلشي في ختام بيانه الزميلات والزملاء إلى التمسك بالموقف المبدئي للنقابة تجاه التطبيع الإعلامي، وضرورة الالتزام التام بقراراتها، مؤكدًا أن أي مخالفة في هذا الشأن ستُواجه بالإجراءات النقابية المنصوص عليها في القانون واللائحة الداخلية، وذلك انطلاقًا من إيمان النقابة بدورها الوطني والتاريخي في دعم قضايا الشعوب العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.