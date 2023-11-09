انتقادات لألمانيا في الأمم المتحدة بشأن موقفها من حرب غزة

برلين ـ «القدس العربي»: خيّمت حرب غزة على المراجعة الدورية التي تجريها الأمم المتحدة لسجل ألمانيا في مجال حقوق الإنسان، أمس الخميس، مع شجب دول عربية دعمها لإسرائيل وحظرها التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

وقد تلقت ألمانيا إشادة واسعة النطاق لسجلها القوي في مجال حقوق الإنسان خلال المراجعة التي جرت في الأمم المتحدة في جنيف، لكنها واجهت مستويات غير عادية من الانتقادات، وخاصة في ما يتعلق بموقفها من الحرب في غزة.

وأعربت قطر عن قلقها إزاء «العقوبات والإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين في ألمانيا لدعمهم (الناس) في غزة»، في حين حثّ لبنان، برلين على «دعم وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع لمواطنيها».

وقال ممثل مصر أحمد محرم إن القاهرة «تأسف بشدة للمواقف غير المواتية التي اتخذتها ألمانيا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني»، في حين انتقد الأردن «مواقف البلاد غير المتوازنة».

وحثّت تركيا برلين على «وقف تقديم أي مواد أو معدات عسكرية لإسرائيل يمكن استخدامها في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وخلال المراجعة الدورية الشاملة التي جرت الخميس – والتي تخضع لها جميع دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة كل أربع سنوات – أكدت ألمانيا «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».

وقالت مفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية ورئيسة الوفد الألماني لويزه أمتسبيرغ إن «أمن إسرائيل وحقها في الوجود أمران غير قابلين للتفاوض بالنسبة لألمانيا».

وأضافت «إن حماية حياة اليهود والتزامنا بعدم تكرار ذلك أبدا أمر غير قابل للتفاوض»، معربة عن قلقها بشأن تزايد الأعمال المعادية للسامية في الشهر الماضي.

وقالت للحاضرين «لم يعد يشعر اليهود بالأمان. لا يمكننا قبول ذلك».

وشددت على أن «المواطنين في ألمانيا يشعرون أيضا بقلق مبرر بشأن السكان المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية».

وأشاد الممثل الإسرائيلي عدي فارجون بـ»الخطوات التي اتخذتها ألمانيا، على الصعيدين الوطني والمتعدد الأطراف، لمعالجة آفة معاداة السامية».

لكن العديد من الدول انتقد بعض الإجراءات المتخذة باسم مكافحة معاداة السامية، وخاصة حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وشددت أمتسبيرغ على أن «لكل فرد في ألمانيا الحق في التعبير عن رأيه بحرية والتظاهر سلميا»، لكنها أضافت «هناك حد في ما يتعلق بالأعمال الإجرامية: لا يجوز الاحتفاء بالإرهاب».

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد أصدرت تصريحا بأن ألمانيا شهدت 450 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين منذ السابع من الشهر الماضي.

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتركي الديمقراطي، أن هذه المظاهرات قابلتها 413 مظاهرة مؤيدة لإسرائيل.

وقالت:» لا ينبغي نقل صراع الشرق الأوسط إلى الشوارع الألمانية»، مشيرة إلى أن حرية الحديث والتجمهر والتظاهر من المنجزات المهمة في نظام ديمقراطي ليبرالي مثل ألمانيا.

وأعربت عن اعتقادها بأن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا تتركز في ولايات شمال الراين ويستفاليا وبادن – فورتمبرغ وهيسن.

وقالت إن أغلب جرائم العنف المرتبطة بهذه المظاهرات تم تسجيلها في العاصمة برلين.

وفي تصريح خاص لـ»القدس العربي»، أعرب جورج رشماوي، عضو المكتب التنفيذي للجالية الفلسطينية في ألمانيا عن «ضرورة الالتزام بالفقرة الخـــــامسة من القانون الأساسي الألماني، الذي ينص بوضوح على حق المواطـــــنين في التعبير عن رأيهم عبر جميع الوسائل ومنع تقييد ذلك».

وأكد : «وجود حالة من الغضب لدى الجالية الفلسطـــــينية، وذلك لشعورهم أن هناك توجها لمنعهم من التعبير السياسي، بحجة العداء للسامية، وهــــو أمر تراه الجالية غير صحيح، وترفض الزج بنفسها في هذا الأمر، وإن كان هناك من أخطأ ورفع شعارات ممنوعة فيمكن محاكمته، ولكن لا يجب تعميم هذا الموضوع على الجميع ومنعهم من التعبير عن رأيــــهم، خاصة وأنهم يلتزمون بالقوانين الألمانية أيضا».

كما أوضح عدد من الناشطين من الائتلاف الفلسطيني في شمال ألمانيا لـ «القدس العربي» أنهم «لا يقبلون الزج بتهمة المعاداة للسامية في التظاهرات». وبينوا أن «هدفهم الوحيد هو تسليط الضوء على ما يحدث للمدنيين الفلسطينيين».

وقال الائتلاف إنهم توجهوا للقضاء من أجل الحق في التظاهر وإبداء الرأي، خاصة بعد الشعور بوجود تضــــــييق على الفلســــطينيين، حيث سمح القضاء لهم بالتظاهر.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قد دعا الأشخاص في ألمانيا من أصل عربي إلى النأي بالــــنفس بشكل جلي عن معاداة السامية وحركة حماس.

وقال في كلمة ألقاها في مقر الرئيس الاتحادي في برلين، قصر بلفيو، أمام طاولة مستديرة ضمت يهوداً ومســـــلمين إن «الإرهاب والتحريض والدعوة إلى تدمير الدولة ليس لها مكان في ألمانيا، وأنتظر أن نقف معاً ضدها».

ووجه نداء مبـــــاشراً إلى هؤلاء: «أطلب منكم، أيها المتحدرون من جــــذور فلسطينية وعربية في ألمانيا: لا تسمحوا لأنفســـكم بأن يتم استغلالكم من قبل شركاء حماس، تكلموا عن أنفسكم، ارفضــــوا الإرهاب بوضوح» .

وأضاف: «على كل من يعيش ويريد أن يعيش في هذا البلد أن يحترم قواعد التعايش السلمي وأن يعرف تاريخنا. إن حماية الحياة اليهودية فــــي ألمانيا هي مهمة دولة وواجب على مواطنيها».