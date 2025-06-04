انتقادات لأنصار الرئيس التونسي بعد دعوتهم لـ”إعدام” عبير موسي

تونس – “القدس العربي”: أثار استطلاع رأي حول “إعدام” رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، نشرته إحدى الصفحات الاجتماعية المؤيدة للرئيس قيس سعيد، جدلا واسعا على مواقع التواصل في تونس.

ونشرت صفحة تُدعى “قيس سعيد البناء والتشييد” استطلاعا للرأي حول تطبيق الفصل 72 من القانون الجزائي بحق موسي.

وينص الفصل المذكور على تطبيق عقوبة الإعدام على “مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، وهي إحدى التهم الموجهة لموسي.

وعلق مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان بالقول: “هذه محاكمات شعبية، وجب التصدي لها بقوة القانون، ومحاسبة من يقف وراء هذه التدوينات، التي تتبنى خطابا فيه دعوة صريحة للعنف والقصاص”.

فيما اتهم الناشط ثامر بديدة المشرف على الصفحة المذكورة بالتحريض على إعدام موسي.

وكتب رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني “التحريض على إعدام وقتل وسحل المعارضين على صفحات تدّعي وصلا برئيس الجمهورية لا علاقة له بحرية التفكير والرأي والتعبير. وهو ما يفترض إدانة واضحة من رئيس الجمهورية رئيس الدولة ومن سلطات الرئيس بكل وظائفها. ويفرض على النيابة العامة مباشرة التحقيقات العاجلة لكشف أخطبوط التحريض على الكراهية والقتال وتصفية الخصوم، وإحالة كل من يكشف عنه البحث على أنظار القضاء بتهمة التحريض على القتل وحمل المواطنين على قتل بعضهم البعض”.

وأضاف: “كل التضامن مع السيدة موسي ومع كل ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات والكرامة البشرية والاعتداءات على الأعراض وتهديد السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد”.

وكان الحزب الدستوري الحرّ حذّر في وقت سابق من محاولة استخدام القضاء لتصفية زعيمته عبير موسي، مستنكرًا توجيه تهمة تبديل هيئة الدولة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، إلى موسي، التي اعتبر أنها لم ترتكب أي جريمة.