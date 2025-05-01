انتقادات لإقرار برلمان مصر قانون الإجراءات الجنائية: كارثة تشريعية تصيب العدالة

القاهرة ـ «القدس العربي»: انتقدت منظمتان حقوقيتان إقرار البرلمان المصري قانون الإجراءات الجنائية، رغم التحذيرات من آثاره السلبية على مسار العدالة في البلاد.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الخميس، بشكل نهائي، على القانون بعد إدخال عدد من التعديلات على 17 مادة.

وأعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن استيائه وقلقه الشديدين حيال إقرار القانون، محذراً من آثاره السلبية على كافة مسارات العدالة الجنائية في مصر.

وقال في بيان إن إقرار قانون بهذا الشكل وهذه الصيغة «كارثة تشريعية تصيب العدالة في مصر»، مؤكداً رفضه لمجمل التعديلات التي أجريت على المشروع، التي جردت المواطنين من حقوقهم الدستورية والقانونية في نيل محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم مرورا بمرحلة التحقيق وصولا إلى مرحلة المحاكمة والطعن على الأحكام.

ولفت إلى ما تضمنه هذا القانون من إغفال لضمانات واجبة المراعاة في إجراءات تفتيش المنازل والأشخاص والتنصت على الرسائل والمحادثات الخاصة.

وأكد أن مواد القانون وفلسفة إصداره «تتعارض مع أحكام القانون الدولي وخاصة أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحقة به، ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بدور المحامين واستقلال السلطة القضائية».

وبين أن القانون يخالف كافة الاتفاقيات والعهود الدولية التي تنص على ضرورة ضمان قواعد محاكمة عادلة ومنصفة للأفراد في حال تعرضهم للمساءلة القانونية تضمن لهم فيها حقوق الدفاع والاتصال بمحاميهم منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم، وعدم تعريض الدفاع لأي مضايقات أو تدخلات غير لائقة.

وناشد المركز الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التوقيع على القانون وإرجاء نشره في الجريدة الرسمية، وطرح مواده للحوار المجتمعي مجدداً لتفادي «العوار الدستوري والقانوني الذي أصابه».

كذلك أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان المصري على القانون خاصة تلك المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي.

وقالت في بيان: بينما تبذل الجهود لتصوير هذه التعديلات كخطوة نحو الإصلاح، فإن الواقع على أرض الواقع يؤكد أن الممارسات الأمنية والقضائية في مصر لا تزال بعيدة عن معايير العدالة وسيادة القانون.

وأكدت أن الشعب المصري ليس في حاجة إلى المزيد من التشريعات المعدلة، بل يحتاج إلى وضع حد فوري للمخالفات الممنهجة التي ترتكب باسم القانون. بدلاً من الالتزام بأحكام المحاكم والنيابات، تواصل السلطات المصرية سياسة «إعادة تدوير المعتقلين» من خلال توجيه تهم جديدة ومفبركة للمعتقلين السياسيين بمجرد إصدار أوامر الإفراج أو انتهاء مدة عقوبتهم، مع إبقائهم محبوسين خارج حدود القانون.

كما أكدت أن مصر في حاجة ماسة إلى احترام دستورها ونصوصها القانونية.

المركز العربي لاستقلال القضاء ناشد السيسي عدم التصديق عليه

ودعت السلطات التنفيذية إلى الالتزام بالقرارات القضائية وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين استكملوا أحكامهم أو تلقوا أوامر الإفراج عنهم ووضع حد لدوامة الاعتقالات التعسفية التي أصبحت سياسة مؤسسية لقمع المعارضة والنقد.

وقالت إن تعديل القوانين مع استمرار الاحتجاز التعسفي وإعادة تدوير المعتقلين لا يشكل إصلاحًا؛ إنما هو مجرد محاولة لإضفاء الشرعية على القمع تحت ستار التشريع. إن استخدام الحبس السابق للمحاكمة كأداة للعقاب السياسي، وتجاهل قرارات المحاكم، والتلاعب بالإجراءات القانونية يؤكد أن أزمة مصر ليست قانونًا، وإنما العدالة والإرادة السياسية.

ودعت المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى كسر صمتهم عن هذه الانتهاكات المستمرة وممارسة ضغط خطير على السلطات المصرية لإنهاء معاناة آلاف المعتقلين السياسيين المحتجزين دون أساس قانوني حقيقي، مما يجبر مصرعلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وختمت بالقول إن مصر تحتاج إلى تطبيق العدالة وليس الشعارات التشريعية لإعادة تدوير المعتقلين وليس إعادة تدوير النصوص القانونية، وإنهاء هذه الممارسات ليس اختياريًا، إنه واجب قانوني وأخلاقي لكل من يتحدث عن سيادة القانون والمؤسسات في مصر.

وأثار عدد من مواد القانون جدلا واسعا خلال جلسات مناقشته، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، والتحفظ على الأموال والمنع من السفر.

وأجازت المادة 143 من القانون للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، على أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأنه لم يكن.

وفيما يخص قضية الحبس الاحتياطي، رفضت الغالبية اقتراحات تقدم بها نواب المعارضة لاستخدام «السوار الإلكتروني» بديلا من الحبس الاحتياطي.

وكانت حملة «نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية» انتقدت المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وقالت إن المشروع منح أعضاء النيابة سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بسلطة الحبس الاحتياطي، أي أن يصدر قرارا بالحبس لمدة تصل 150 يوما، وفي حال أرادت النيابة زيادة مدد الحبس الاحتياطي عن المدد السالف بيانها، وجب عليها أن تطلب استمرار حبس المتهم من المحكمة المختصة، والتي لها أن تصدر أمرا بالحبس الاحتياطي في الجنايات لمدة تصل إلى 18 شهرا.

وأجازت المادة 79 من مشروع القانون مراقبة الاتصالات، ومنحت عضو النيابة العامة بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود.

وفيما يتعلق بالمنع من السفر، اتاحت مواد القانون منع المتهم من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول دون حد زمني أقصى وقبل صدور أي حكم بإدانته، وهو ما ينال من الفرضية الدستورية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن حريته الدستورية في التنقل والسفر.