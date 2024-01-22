انتقادات لدور الدول الغربية في الأزمة الليبية وسط محاولة لخلق ضغط دولي لدعم مبادرة باتيلي

طرابلس – «القدس العربي»: تعالت أصوات المنتقدين لتعامل الدول الغربية مع الأزمة الليبية وتعاطي المجتمع الدولي بشكل عام معها، حيث وفي الوقت الذي تمر فيه ليبيا بجمود سياسي شديد وفشل لكافة المبادرات المطروحة، ألقى مسؤولون سابقون باللوم على المجتمع الدولي وعلى فهمه للمشكلة الليبية مشيرين إلى تواجد المرتزقة.

أبرز هذه التصريحات جاءت على لسان المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة الذي قال إن الدول الأوروبية تحاول أن تكون هناك قوة واحدة مواتية لها في ليبيا دون التركيز على مشكلة البلد الحقيقية. وأضاف سلامة في مقابلة مع مجلة جون أفريك الفرنسية أن مشكلة ليبيا هي الترتيبات السياسية وقلق النخبة السياسية والدول الغربية منها.

وأوضح سلامة أن هناك توازناً دائماً للقوى في ليبيا ولا تستطيع أي قوة خارجية أن تفرض وجودها، مشيراً إلى أن محاولات للقيام بذلك قد تكون مكلفة وأنه لا يتمنى نجاحها، وفق قوله.

ورأى سلامة في حديثه أن مسألة الانتخابات المؤجلة غير مهمة في ليبيا طالما الدولة تعمل بشكل طبيعي، معتبراً أنها في حال إجرائها ستسبب انقساماً بين الليبيين مرة أخرى، وهم ليسوا بحاجة إليها في الوضع الحالي.

وعزا سلامة عدم أهمية إجراء الانتخابات إلى وضع ليبيا الذي وصفه بـ»الجيد» مقارنة بجيرانها تونس ومصر، آملاً أن يستمر هذا الوضع.

وذكر سلامة أن ليبيا تمكنت من حل اثنتين من المشاكل الرئيسية التي نشأت، أولاهما ضمان التدفق المنتظم لإنتاج النفط، وثانيهما تأكيد ليبيا لمكانتها كمنتج رئيسي للطاقة الرخيصة ذات الجودة الجيدة، وهذا أمر ضروري لنظام الدخل الأساسي الشامل على حد تعبيره.

واعتبر سلامة أن دول الساحل تبالغ في تقدير تأثير ليبيا على استقرارها، لافتاً إلى أن دول الساحل لديها مشاكل هيكلية، ويجب عليها تنظيم نفسها في غياب نظام القذافي. وأشار سلامة إلى أن ليبيا كان لها تأثير ضار على بقية دول منطقة الساحل من ناحية انتشار السلاح الذي تركه القذافي إبان ثورة فبراير/ شباط 2011.

وبين سلامة أن انتشار السلاح وتجمع بعض الفصائل في ليبيا أسهما في هشاشة أمن شريطها الحدودي، مستشهداً ببعض المناوشات التي تندلع بين الفصائل التشادية على الأراضي الليبية. وقال سلامة إن وجود مجموعة فاغنر في ليبيا لم يكن ذا فائدة كبيرة لحليفها حفتر، فهي فقط ساعدت في محاولة احتلال العاصمة طرابلس ولم تفلح.

وأضاف سلامة أن فاغنر هي بمثابة «أسبرين» مفيد، ولكن ليس العلاج الفعال لمواجهة المتطرفين والإرهابيين، قائلاً إن جودها مكلف للغاية فيما يتعلق بالسيادة الوطنية والموارد الخام للبلاد، وفق قوله.

وفي السياق ذاته، وقبل أيام حذرت المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا ستيفاني وليامز من أن أهداف روسيا بعد الوفاة المفاجئة لزعيم فاغنر يفغيني بريغوجين في آب/ أغسطس 2023، يمكن أن تعود تحت مسميات أخرى إلى طموحات أكثر توسعية بكثير، مثل البحث عن ترتيبات رسمية في الموانئ الشرقية لروسيا، طبرق أو رأس لانوف، مشيرة إلى أن شأن مثل هذه الصفقات أن تسمح لموسكو بتعزيز وجودها البحري في البحر الأبيض المتوسط وتزيد من تهديد أمن أوروبا، وفق قولها.

ولفتت وليامز إلى أن لمصر مصلحة راسخة في ضمان استمرارية قوات حفتر وسيطرتها في شرق ليبيا، وهي المنطقة التي تعتبرها عمقها الاستراتيجي، بحسب وليامز.

كما حذّرت وليامز من أن ترك الوضع الراهن للطبقة الحاكمة «المفترسة» والجماعات المسلحة المرتبطة بها، لا يبشر بالخير لزرع بذور الديمقراطية في ليبيا، لا سيما في ضوء هشاشة المجال العام، وغياب المؤسسات الخاضعة للمساءلة، وتفكك المؤسسات السياسية.

وأبدت وليامز القلق بشكل خاص من قمع الحريات من قبل عناصر من قوات حفتر في الشرق والجماعات المسلحة في الغرب، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعود إلى أيام معمر القذافي عندما مارس النظام سيطرة شبه كاملة على السكان إلى درجة أنه لم تكن هناك حرية تكوين الجمعيات، وأصبحت ممارسة إبلاغ الآخرين راسخة بعمق في المجتمع، وفق قولها. وأشارت وليامز إلى أنه، ومع هذه النظرة القاتمة، يوجد بعض العزاء في حقيقة أن ليبيا منذ التوقيع على وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في أكتوبر 2020، لم تشهد استئنافاً لنوع العنف واسع النطاق الذي حدث في هجوم حفتر على الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، حسب وصفها.

وأكدت وليامز أنه يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في معالجة هذا الركود من خلال استخدام أدوات القوة الناعمة المنصوص عليها في برنامج ليبيا التابع لقانون الهشاشة العالمية، حسب قولها.

ونبهت وليامز إلى التركيز المهم على الجنوب المهمش، ومن خلال استخدام عقوبات «ماغنيتسكي» العالمية ضد الذين ينتهكون حقوق الإنسان، والمتورطين في الفساد، مضيفة أن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على نطاق واسع تنتظر تسوية سياسية شاملة، بحسب قولها.

وذكرت وليامز أنه ينبغي على الولايات المتحدة مع ذلك أن تستمر في دعم التدابير المتواضعة التي سبقت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتي حددتها الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة، بما في ذلك حماية المنشآت الحيوية، وفق قولها.

وتحاول الأمم المتحدة بقيادة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، البحث عن أفق جديد للحل السياسي من خلال العمل على إنقاذ مبادرة باتيلي التي كان طرحها في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك بتشكيل حالة من الضغط الإقليمي والدولي على الفرقاء السياسيين الرافضين لفكرة الاجتماع حول الطاولة الخماسية.

ولم تحظ مبادرة باتيلي على التجاوب المطلوب من قبل الفرقاء الليبيين والدعم اللازم من المجتمع الدولي، وقد وجه المبعوث الأممي انتقادات لبعض القادة المحليين في إحاطته إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، الذين «يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاماً قاطعاً بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيراً إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطاً للمشاركة».