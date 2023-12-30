انتقادات لروسيا في مجلس الأمن بسبب الهجمات الجوية على أوكرانيا

نيويورك: تعرضت روسيا لانتقادات حادة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة لشنها هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا بعد أن دعت كييف وأنصارها إلى اجتماع عاجل للمجلس المؤلف من 15 عضوا لبحث الهجمات.

وأدت الهجمات الروسية عبر أنحاء أوكرانيا اليوم الجمعة إلى مقتل 31 مدنيا وإصابة أكثر من 160 آخرين في أكبر الهجمات الجوية منذ بداية الحرب في فبراير/ شباط 2022 وفقا لما ذكره مسؤولون. وقالت بولندا إن صاروخا روسيا دخل على ما يبدو مجالها الجوي قبل أن يعود إلى أوكرانيا.

وقال خالد الخياري مساعد الأمين العام للأمم بعد اطلاع المجلس على الهجمات “من المأساوي أن ينتهي عام 2023 كما بدأ.. بأعمال عنف مدمرة ضد شعب أوكرانيا”.

وأضاف “مرة أخرى، يضطر الأوكرانيون إلى قضاء العطلات في البحث عن مأوى وإزالة الأنقاض ودفن الموتى وسط درجات حرارة متجمدة”.

وأدان معظم أعضاء المجلس ومنهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الهجمات على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أدان الهجمات التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

(رويترز)