انتقادات لصحافي فرنسي بعد ردة فعله “الغريبة” على قول زميلته: “إن شاء الله”- ( فيديو)

باريس- “القدس العربي”:

أثار ردّ فعل الصحافي الفرنسي المعروف دافيد بيجاداس على صحافية تقدم فقرة ضمن برنامجة التلفزيون من برنامجه 24H Pujadas على تلفزيون LCI، ردت على تمنياته لها بالتوفيق في المستقبل بكلمة “إن شاء الله”، أثار سيلا من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، انتقد معظمها ردّ الصحافي.

فبعد المرور الأخير للصحافية (فاني) ضمن برنامج 24H Pujadas الذي يقدمه بيجاداس، ودّعها هذا الأخير متميناً لها التوفيق في مسيرتها المهنية المستقبلية. وقال بلطف شديد على الهواء مباشرة: “اليوم قدمت الزميلة فاني فقرتها الأخيرة. كانت معنا لما يزيد قليلاً عن أربع سنوات، وأردت فقط أن أقول شكراً لك على حماسك وصرامتك وانخراطك. ليس لدينا شك في أنك ستعرفين مشواراً مهنياً مثيراً ومشوقاً”.

فردّت عليه الصحفية الشابة بكل استحياء وبساطة بكلمة “إن شاء الله” وقامت في الوقت نفسه برفع إصبعين بشكل متقاطع، وهو ما يرمز لأملها في أن يكون مستقبلها المهني زاهراً.

بدا بيجاداس بعد ذلك وكأنه في حالة ذهول أو استغراب عكستها بوضوح تعابير وجهه حيال كلام الصحافية الشابة. الأمر الذي أثار حفيظة العديد من مستخدمي الإنترنت. حيث كتب أحدهم: “ردّ فعل بيجاداس وكأن أحدهم أهان أسلافه” .

وقالت مغردة أخرى على تويتر: “تعابير وجه السيد بيجاداس تخجلني! في أي كوكب يعيش؟ إنه لأمر محزن أن تفتقر إلى الثقافة! لم أشاهد هذه القناة منذ فترة طويلة وهذا يؤكد رأيي، إنها عنصرية، أليس كذلك؟”.

La tête que fait M. Pujadas me fait honte ! Il habite quelle planète ? Du coup il ne la trouve plus aussi passionnante ! C est désolant d inculture ! Je ne regarde plus cette chaîne depuis longtemps et cela conforte mon avis c est limite du racisme non? https://t.co/j65nH8W7Qq

— marie valla (@SallyValla) July 15, 2023