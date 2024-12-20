انتقادات لمسؤول بريطاني محافظ دعا لمنع المحاكم الشرعية الإسلامية وتجاهلَ محاكم أخرى في اليهودية والكاثوليكية

لندن- “القدس العربي”:

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا أعده عمران ملا، حول تصريحات وزير العدل في حكومة ظل المحافظين، والتي استهدف فيها “المحاكم الشرعية” في بريطانيا، ولم يستهدف هيئات أخرى مماثلة لدى الطائفة اليهودية والكاثوليكية، تقدم نفس الخدمات للمجتمعات الدينية من ناحية حل الخلافات الزوجية والتحكيم في الأمور العائلية. ويعرف عن روبرت جينريك مواقفه المعادية للمسلمين، كحزب المحافظين الذي يعاني من مشكلة كراهية المسلمين.

وقد جاءت تصريحات جينريك ردا على مقال في صحيفة “التايمز” البريطانية الذي انتقد وجود محاكم شرعية في بريطانيا. وقال جينريك إنه يجب عدم وجود محاكم شرعية في البلاد، مشيرا إلى الهيئات غير الرسمية التي تصدر قرارات دينية غير ملزمة في مسائل الطلاق والزواج، وتشترط قبل إجراء عقود الزواج الشرعي بأن يكون لدى الزوجين عقد زواج مدني معترف به من الدولة.

ونشرت “التايمز” مقالا قالت فيه إن بريطانيا “أصبحت العاصمة الغربية لمحاكم الشريعة”، حيث رد جينريك على المقال بمنشور على منصة إكس: “يجب ألا توجد أي من هذه المحاكم… هناك قانون واحد في هذا البلد، وهو القانون البريطاني”.

وطالب وزير الظل سابقا باعتقال من يهتف “الله أكبر”، ودعا لإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعدما تحدثت في مسيرة مؤيدة لفلسطين.

ولدى بريطانيا ثلاثة أنظمة قانونية مستقلة تقوم على القانون العام في إنكلترا وويلز، ونظام قانوني مستقل في اسكتلندا يجمع بين القانون العام والقانون المدني، ونظام قانوني مستقل آخر في أيرلندا الشمالية.

وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مجموعة تمثيلية للمنظمات الإسلامية في البلاد، لموقع “ميدل إيست آي” إن تعليقات جينريك “تكشف عن نمط مثير للقلق من الخطاب التحريضي الذي يظهر كل بضع سنوات لإثارة العداء ضد المسلمين البريطانيين”. وأضاف أن “هذه هيئات تحكيم طوعية تعمل بالكامل في إطار القانون البريطاني، تماما مثل محاكم بيت دين اليهودية، والتي فشل جينريك بشكل واضح في ذكرها”.

وقد ظهرت المحاكم الشرعية لأول مرة في بريطانيا في ثمانينات القرن العشرين، في المقام الأول لتسهيل الطلاق الإسلامي للنساء المسلمات اللائي يرغبن في إنهاء زواجهن عندما يرفض أزواجهن.

وتقدم هذه المحاكم التي يبلغ عددها حاليا 85 في بريطانيا، أيضا المشورة الدينية بشأن الميراث والوصايا وغيرها من جوانب القانون الشخصي الإسلامي. وهي هيئات غير رسمية ليس لها مكانة قانونية أو سلطات إنفاذ. كما أنها لا تملك سلطة قضائية على القضايا المالية وتعمل بدلا من ذلك كمجالس استشارية.

وتقدم المحاكم الدينية لليهود الأرثوذكس “بيت دين” والمحاكم الكاثوليكية نفس الخدمات للكثير من المواطنين اليهود والمسيحيين. ولم يرد جينيرك على أسئلة الموقع وإن كان يدعو لإلغاء بيت دين والمحاكم الكاثوليكية كمطالبته بإلغاء المحاكم الإسلامية.

يشير الموقع إلى أن المحاكم الشرعية قد تعرضت لانتقادات مستمرة من منظمات المجتمع المدني التي اتهمتها بترسيخ الممارسات المعادية للمرأة، على الرغم من أن العديد من الجماعات الإسلامية دافعت عن استخدامها. ويعتقد أن حوالي 100,000 عقد زواج إسلامي قد تم إجراؤها عبر هذه المحاكم في بريطانيا.

وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني: “بعيدا عن السعي إلى قوانين موازية، فإن العديد من المساجد ومجالس التحكيم الإسلامي تلزم الأزواج في الواقع بعقد زواج مدني قبل أي إجراء أي عقد زواج شرعي”. وأضاف: “بينما تثير صحيفة التايمز بعض المخاوف المشروعة بشأن حالات محددة، فمن المخيب للآمال أن نرى مثل هذا التركيز الأحادي الجانب على التحكيم الإسلامي دون الاعتراف بالممارسات المماثلة في الديانات الأخرى”.

وفي عام 2008، أثار روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري آنذاك، الجدل بعد أن قال إن الشريعة الإسلامية يجب أن تمنح وضعا رسميا في بريطانيا للمساعدة في التماسك الاجتماعي. وقال: “هناك مكان لإيجاد ما يمكن أن يكون موازنة بناءة مع بعض جوانب الشريعة الإسلامية كما نفعل بالفعل مع بعض جوانب في القوانين الدينية الأخرى”.

وفي عام 2016، كلفت وزيرة الداخلية آنذاك تيريزا ماي، بإجراء مراجعة مستقلة أوصت بتشكيل هيئة تنظيمية حكومية للمجالس، لكن الحكومة المحافظة رفضت، قائلة إن المحاكم الشرعية ليس لها ولاية قضائية.

وقال النائب المحافظ نيك تيموثي لصحيفة “التايمز” هذا الأسبوع إن الزيجات الإسلامية “يجب تجريمها إذا أجريت دون حماية الزواج المدني المصاحب”.

وقال متحدث باسم الحكومة: “لا يشكل قانون الشريعة الإسلامية أي جزء من القانون في إنجلترا وويلز. ومن الصواب تماما أن يعقد الأزواج زيجات معترف بها قانونيا لأن ذلك يوفر لهم الحماية والأمن والدعم الذي يجب أن يحصلوا عليه في بريطانيا”.