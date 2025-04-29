انتقادات لنتنياهو بعد كشف تفاصيل عملية تفجير أجهزة “البيجر” في لبنان

القدس: وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الثلاثاء، انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الكشف عن تفاصيل عملية تفجير أجهزة النداء “البيجر” في نشطاء من حزب بلبنان في 17 سبتمبر/ أيلول 2024.

وكان نتنياهو كشف الأحد، في كلمة بمؤتمر لمنظمة نقابة الأنباء اليهودية “JNS” في القدس الغربية عن تفاصيل سرية حول عملية تفجير أجهزة الاستدعاء “البيجر”، عندما أشار علنا إلى عملية استخباراتية سبقت التفجير.

وقال نتنياهو: “في الأسبوع الثالث من سبتمبر/ أيلول علمنا أن حزب الله أرسل ثلاثة أجهزة استدعاء ليتم مسحها ضوئيا في إيران”.

قال نتنياهو: “في الأسبوع الثالث من سبتمبر/ أيلول علمنا أن حزب الله أرسل ثلاثة أجهزة استدعاء ليتم مسحها ضوئيا في إيران”

وأضاف: “قبل ذلك قصفنا ماسحا ضوئيا مثل الذي كانوا على وشك إحضاره، وتخلصنا منه وكذلك الرجل الذي يشغله”.

وقال لبيد في منشور على منصة “إكس”: “إن حديث نتنياهو عن عملية “البيجر” هو كشف غير ضروري وغير مسؤول عن الأساليب العملياتية التي يتبعها الموساد ومقابل ربع عنوان رئيسي يخاطر نتنياهو بمعلومات استخباراتية مستقبلية”.

ومن جهتها قالت “القناة 12” الإسرائيلية الثلاثاء، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية صدمت من كلمات نتنياهو.

وقالت القناة: “سمعت المؤسسة الأمنية كلماته بدهشة، وأكدت مصادر مطلعة على التفاصيل أن هذه المعلومات تعتبر سرية للغاية ولا يعرفها سوى عدد قليل”.

وأضافت: “ووفقا لهم، كشف رئيس الوزراء أن إسرائيل لم تكن على علم بإرسال أجهزة الاستدعاء للاختبار في إيران فحسب، بل نجحت أيضا في إحباط نقل جهاز للكشف عن المتفجرات والقضاء على مشغله”.

وتابعت القناة: “تم استبعاد هذه التفاصيل عدة مرات في الماضي، من قبل الرقابة على أساس أن الكشف عنها قد يضر بأمن الدولة ويكشف عن مصادر ووسائل استخباراتية”.

وأردفت: “على الرغم من أن رئيس الوزراء لديه سلطة تحديد ما يسمح بنشره، إلا أن مثل هذه القرارات عادة ما يتم اتخاذها بالتشاور مع الأجهزة الأمنية، في هذه الحالة، قرر نتنياهو من تلقاء نفسه دون استشارة الأطراف المعنية”.

ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه: “مع كل الاحترام الواجب لنتنياهو، السر لا يخصه شخصيا، على الرغم من أن رئيس الوزراء لديه سلطة النشر، إلا أن الكشف عن المعلومات الحساسة يجب أن يتم بالتشاور مع وكالات الاستخبارات”.

(الأناضول)