انتقادات لوزارة المرأة التونسية بسبب شعار “جنسي مسيء” للنساء- (تدوينات)

تونس – “القدس العربي”: وجه سياسيون ونشطاء تونسيون انتقادات لوزارة المرأة بسبب شعار تم تداوله خلال الاحتفال بعيد المرأة، اعتبر البعض أنه مسيء للمرأة التونسية.

وتداولت صفحات اجتماعية صورة للوحة إعلانية تم وضعها على مسرح مهرجان قرطاج من قبل وزارة المرأة، وكُتب عليها “كل عام والمرأة التونسية ناجحة ومتميزة ونافورة عطاء لتونس”.

ويبدو أن التعبير الأخير “نافورة عطاء” لم يرق لكثير من المتابعين على اعتبار أنه يحمل مدلولا “جنسيا” مسيئا للمرأة التونسية.

وكتبت الناشطة آمال العياري، ساخرة “بعد هذا العمر أصبحنا نافورة عطاء! ألهذه الدرجة وصل التصحر الفكري (في وزارة المرأة) ولم يجدوا وصفا أفضل من هذا؟”.

وكتب الباحث توفيق السالمي “استخدام عبارة (دامت المرأة نافورة عطاء) مع شعار الجمهورية يدل على التجرؤ على الإبداع من أشخاص ليس لديهم أي علاقة بالإبداع”، منتقدا تسيير الدولة من قبل أشخاص “بلا كفاءة”.

وانتقدت الناشطة إيناس العوادي استخدام عبارة، قالت إنها تحمل مدلولا جنسيا مسيئا، لتكريم المرأة التونسية في عيدها.

وأشار عبد الجبار المدّوري القيادي في حزب العمال إلى عبارة “شلال عطاء” التي استخدمها زير الثقافة اللبناني السابق ريمون عربجي في نعت الفنان الراحل سمير يزبك.

وعلق بتهكم “يبدو أن من استخدم عبارة “نافورة عطاء” متأثر باللبنانيين. فإذا كان الشلال هادرا وقويا وينزل من الأعلى إلى الأسفل، فإن النافورة جميلة وهادئة ومضيئة وتصعد إلى الأعلى وفي ذلك تكريم للمرأة!”.

كما تم تناول الموضوع بشكل واسع عبر وسائل الإعلام التونسية.