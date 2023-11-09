انتقادات لوزيرة بريطانية لمهاجمتها قرار الشرطة حول مسيرات مؤيدة للفلسطينيين

لندن: تعرضت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لانتقادات الخميس بعد أن اتهمت الشرطة بازدواجية المعايير تجاه من وصفتهم “بالغوغاء المؤيدين للفلسطينيين” قبل مسيرة مشحونة سياسيا في “يوم الهدنة”.

وأعلنت الشرطة أنها لا تستطيع قانونيا منع مسيرة مقررة السبت لدعم الفلسطينيين الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي مستمر بعد هجمات في 7 تشرين الأول/أكتوبر شنتها حركة حماس على إسرائيل.

واعتبر رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك تنظيم تظاهرة في ذكرى “يوم الهدنة” الموافق 11 تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الذي تكرّم فيه البلاد الجنود الذين قتلوا في الحربين العالميتين، أمرا “استفزازيا ومعيبا”.

وأفاد قائد شرطة العاصمة مارك راولي بأن المسيرة التي نظّمها “ائتلاف أوقفوا الحرب” لا تستوفي بالحد الأدنى الشروط التي يتطلبها منع تنظيمها.

وقال راولي إن فرض منع من هذا النوع هو أمر “نادر تماما” ويعد “ملاذا أخيرا” عند وجود خطر كبير بوقوع اضطرابات.

وكتبت برافرمان في صحيفة “ذا تايمز” الخميس انتقادات لاذعة لتصرفات شرطة العاصمة ضد مجموعات مختلفة.

وقالت “يقابَل المتظاهرون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في أعمال عدائية برد صارم، لكن الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكا متطابقا تقريبا يتم تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يقومون بمخالفة القانون بشكل واضح”.

ووصفت يرافرمان هذه التظاهرات سابقا بأنها “مسيرات كراهية”.

وأكدت أنها لا تعتقد بأن هذه التظاهرات “مجرد صرخة استغاثة لغزة”.

وبحسب الوزيرة فإنها تعتقد أن هذه المسيرات تتعلق أكثر بما وصفته ب”تأكيد الأولوية من قبل مجموعات معينة ـ وخاصة الإسلاميين”.

وتابعت “هناك تصور بأن كبار ضباط الشرطة يفاضلون عندما يتعلق الأمر بالمحتجين” مشيرة “تحدثت مع ضباط شرطة حاليين وسابقين، وأشاروا إلى هذا المعيار المزدوج”.

ورأى توم وينسور، الذي شغل سابقا رئيس هيئة مراقبة في الشرطة أن تعليقات الوزيرة مبالغ بها وتتعارض مع مبدأ استقلالية الشرطة.

وقال لإذاعة “بي بي سي” إن “هذا أمر غير عادي وغير مسبوق. ويتعارض مع روح التسوية الدستورية القديمة مع الشرطة” مضيفا “عبر الضغط على مفوض شرطة العاصمة بهذه الطريقة، أعتقد أن هذا يتجاوز الحدود”.

من جانبها، اعتبرت إيفيت كوبر، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب العمال المعارض أن برافرمان “خرجت عن السيطرة”، خاصة بعد تصريحاتها مؤخرا عن أن العيش بلا مأوى خيار لنمط الحياة، وقولها بإن التعددية الثقافية فشلت.

شهدت لندن تظاهرات كبيرة على مدى أربع عطل نهاية أسبوع متتالية منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي قالت إسرائيل إنه أودى ب1400 شخص معظمهم مدنيون. واحتجزت حماس 240 رهينة.

تقصف إسرائيل مذاك القطاع الفلسطيني وأرسلت قوات برية فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة استشهاد أكثر من 10550 شخصا.

(وكالات)





