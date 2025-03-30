انتقادات لوزير الصحة المصري بعد طلبه من مرضى توجيه الشكر للحكومة على علاجهم- (فيديو)

القاهرةـ “القدس العربي”:

تعالت المطالبات بإقالة وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، عقب تصريحاته على هامش عدد من الجولات الميدانية التي أجراها للمنشآت الصحية السبت في محافظة المنيا- وسط مصرـ، والتي طالب فيها المرضى بتوجيه الشكر للحكومة على علاجهم.

وكان عبد الغفار، طالب عددًا من مرضى غسيل الكلى في مستشفى العدوة في محافظة المنيا بتوجيه الشكر للحكومة على ما قدمته من خدمة طبية وصفها بأنها لم تحدث في أي محافظة أخرى، جاء ذلك ردًا على شكوى أحد المرضي من الانتظار فترات طويلة قبل موعد غسيل الكلى وسوء معاملة أمن المستشفى.

وفيما كان عدد من المرضى المنتظرين أمام غرفة الغسيل في المستشفى استوقفوا الوزير وعرض أحدهم مشكلتهم قائلًا: “نفسنا ألا يتم معاملتنا كتلاميذ ابتدائي”، فرد الوزير: “لا انت في ثانوي لكن ماذا يغضبك؟” فتابع المريض شكواه قائلًا: “الأمن يتعامل معنا بشكل سيء ويمنعنا أن نشرب أو نأخذ أي حاجة ويتم تأخير موعد الغسيل وننتظر هنا ساعات”.

فرد الوزير قائلًا: “لا هنا المكان جديد وله نظام جديد ولابد من الالتزام به من أجل مصلحتكم أولا ومن أجل الحفاظ عليه، لكن أنا مندهش منكم الدولة عملت لكم هذا المكان الجميل، على حسابها، ولا يوجد مثله في أي محافظة أخرى، ولم اسمع أحد يقول شكرًا للدولة على مجهودها”.

وأضاف: “يعني لو شخص من أهل بيتك كلما يراك يقولك هناك مشكلة، في الأول يا أخي قول متشكرين على المبني الجميل والأجهزة الجديدة التي وفرتها الحكومة لكن لدينا بعض الطلبات”.

وتابع: “الصعايدة لا يفوتهم هذه الأصول ونحن هنا جئنا لننشئ شيء غير موجود في أي محافظة في مصر”.

لا أدري ما منطقُ معالي #وزير_الصحة، الدكتور #خالد_عبدالغفار!

ربما التربية العسكرية التي نشأ عليها في كنف والده – رحمه الله – اللواء أركان حرب عاطف عبدالغفار، نائب رئيس هيئة العمليات الأسبق بالقوات المسلحة، قد تركت أثرًا عميقًا في نظرته للمسؤولية والناس.

فهو، ككثير من أصحاب… pic.twitter.com/D05AiXLdKl — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) March 29, 2025

ووجه أحد المرضي بالأقسام الداخلية في مستشفى العدوة شكوى أخرى للوزير قائلا: لا يكون موجود في القسم غير 2 تمريض ولا يكفي خدمة المرضي وممكن ننتظر بالساعات للحصول على الخدمة الطبية، كاشفا عن تواجد عدد كبير من الأطباء والتمريض خلال زيارة الوزير وقال: “أول مرة نشوف هذا العدد وهذا بسبب وجودك”، فرد عليه الوزير: “تعني أنهم أحضروا كل هذا العدد من أجل زيارتي فقط، هذه ملاحظة مهمة”.

إلى ذلك أعرب حزب المحافظين عن استنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن وزير الصحة، وقال إنها اتسمت بالعجرفة والاستهانة بمعاناة المواطنين، في مشهد يُجسد غيابًا واضحًا لحس المسؤولية واحترام كرامة الإنسان المصري.

وأضاف الحزب في بيان، إن ما بدر عن الوزير لا يليق بموقعه، ولا يعكس أبسط معايير الأخلاق أو المهنية في العمل العام.

وطالب الحزب بإقالة وزير الصحة فورًا ومحاسبته سياسيا وأخلاقيا، تأكيدًا على أن كرامة المواطن المصري لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.

وقال حزب العدل، إنه تابع التصريحات الصادرة عن وزير الصحة والتي جاء فيها أن “المريض يشتكي من تأخير الخدمات بالمستشفى؟ مش بنعالجكم على حساب الدولة، طيب اشكرونا الأول”. كما سبق للوزير أن صرّح بأن “الدولة أقوى من أي حد عشان تخاف منه، لا جمعية ولا مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أن هذه التصريحات تكشف عن فهم مغلوط لمعنى الدولة، فالدولة ليست كيانًا منفصلًا عن الشعب، بل هي مجموع المواطنين ومؤسساتهم، وتُموَّل ميزانيتها من الضرائب التي يدفعها المواطنون أنفسهم، حيث تشكل الضرائب أكثر من 75% من إيرادات الموازنة العامة. وبالتالي، فإن الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها ليست مِنّة أو هِبة من أحد، بل هي حق أصيل لكل مواطن وفقًا للدستور والقانون.

الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، علقت على تلك التصريحات وقالت: أقل شيء كان يقدم لمواطن مريض غسيل كلى هو سماع شكواه والتحقيق فيها حتى وإن كان المواطن لا يعلم سبب التأخير.

وأضافت عضو مجلس النواب: “أصدرنا قانون المسؤولية الطبية وكان بوجود الوزير والذي ينص على أن المريض من حقه يعرف كل إجراء طبي في وقته وتاريخه وساعته”.

وتابعت: “كان غريبا جدًا من وزير الصحة وهو على رأس المنظومة الطبية أن يطلب الشكر من المواطن على دوره الذي يتقاضى علية أجرًا وعلى مستشفى منشأه من ضرائب المصريين بدلاً من الإنصات للمريض”.

واختتمت: “ما حدث مخالف للأعراف الطبية وما تعودنا عليه من سماع شكوى المريض دون اعتراضه لطلب الشكر وعدم السماح له حتى بعد أن شكره المريض لتكملة شكواه”.