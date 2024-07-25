انتقادات واسعة لخطاب نتنياهو: أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية في الكونغرس

عواصم ـ «القدس العربي»: واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءاته في واشنطن بلقاءين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولقاء مقرر مع نائبته كمالا هاريس.

وطغت الحرب في غزة على أجواء اللقاءات.

وقال البيت الأبيض بعد اللقاء مع بايدن إن هناك فجوات لا تزال قائمة في محادثات وقف إطلاق النار و”نعتقد أنه يمكن سدها”.

وتظاهر متضامنون مع غزة خارج البيت الأبيض منددين بحرب الإبادة بالدعم الأمريكي لها.

وكان خطاب نتنياهو أمام الكونغرس مساء الأربعاء، لاقى استهجانا واسعا في أوساط كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن تنديد فلسطيني وعربي وإسلامي.

ووصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي خطاب نتنياهو بأنه “أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية حظيت بشرف مخاطبة الكونغرس”.

ووصفت حركة “فتح” ما حدث في الكونغرس بالسيرك، فيما قالت حركة “حماس” إنه “كان الأولى اعتقال نتنياهو كمجرم حرب”.

واستبعد السياسي الفلسطيني والوزير السابق في السلطة الوطنية نبيل عمرو في تصريح لـ”القدس العربي” أن تتخذ الإدارة الامريكية موقفاً حاسماً مع إدارة نتنياهو، على الرغم من وجود خلافات حقيقية بينها وبينه وليس مع إسرائيل.

وقال إن نتنياهو في خطابه ” لم يقل شيئا يبنى عليه، وتحدث بلغة تبريرية وبرواية مزيفة حول ما يفعل في غزة، وأهان الشعب الأمريكي وأهان الجامعات الأمريكية، وأهان السياسة الأمريكية”.