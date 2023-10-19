انتقادات واسعة لرئيسة حزب تونسي دعت لتوطين مليون فلسطيني في بلادها- (تدوينات)

تونس- “القدس العربي”:

تعرضت رئيسة حزب تونسي لانتقادات واسعة، بعدما دعت الرئيس قيس سعيد لاستقبال مليون فلسطيني في “مخيمات لجوء”، معتبرة أن ذلك سيساهم في حل المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.

ودعت ألفة الحامدي، رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة”، الرئيس قيس سعيد إلى “فتح باب اللجوء السياسي غير المشروط في تونس للفلسطينيين بغزّة، وطلب استعداد الدولة التونسية والشعب التونسي لاستقبال مليون فلسطيني في تونس”.

كما طالبت في بيان مساء الأربعاء، بـ”مراجعة القانون المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبني، للسماح لكل التونسيين بإيواء وكفالة الأطفال الفلسطينيين اليتامى في أقرب الآجال”، مؤكدة شروعها في “إجراءات لإيواء وكفالة طفلة فلسطينية يتيمة، ولنا الثقة بأن التونسيين سيقومون بمثل ذلك أو أكثر”.

ودعت الحامدي أيضا لـ”فتح مخيمات للاجئين الفلسطينيين في تونس بهدف إدماجهم في الاقتصاد والمجتمع التونسي في غضون مدّة تتراوح بين 18 شهرا وسنتين، والتنسيق مع كل المؤسسات العربية والعالمية لتمويل وتنظيم هذه المخيمات بكفاءات وسواعد تونسية بالأساس، ومراجعة الإطار التشريعي لقوانين العمل التونسية للسماح لكل المؤسسات التونسية بسهولة تشغيل كل اللاجئين في تونس، والسماح لهم بحق إعادة بناء حياة أخرى في تونس إذا رغبوا في ذلك”.

كما دعت الجامعة العربية والدول المجاورة لفلسطين المحتلة إلى “فسح مجال عبور الفلسطينيين إلى تونس والوقوف إلى جانب تونس ودعمها في توفير ظروف اللجوء على أرضها”.

ودعت في السياق، الدولةَ التونسية إلى “اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الأقليات التونسية اليهودية والمسيحية والمنشئات الدينية الخاصة بهم، لضمان تواصل التعايش السلمي بين الأديان في تونس مهما كانت الظروف الإقليمية والصراعات العالمية، وحماية لوطننا من كل ما من شأنه أن يهدد أمننا واقتصادنا”.

وأثار “اقتراح” الحامدي موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنه “يخدم” مشروع دولة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة إلى الدول المجاورة، وهو ما عبّرت عن رفضه كل من مصر والأردن، فيما حذر آخرون من تبعات “مقترح التوطين” على الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.

وتستضيف تونس آلاف الفلسطينيين منذ عدة عقود، ويتم التعامل معهم كالمواطنين التونسيين، وكان الرئيس قيس سعيد منح عام 2020 الجنسية التونسية لعشرات الفلسطينيين، كبادرة إنسانية تنسجم مع مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية.

كما استضافت تونس سابقا القيادة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعدما اضطر الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى مغادرة بيروت مع عدد كبير من قيادات المنظمة عام 1982.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة عمليات لاغتيال قيادات فلسطينية في تونس، على غرار عملية حمام الشط (الساق الخشبية) عام 1985 التي تسببت باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين والتونسيين (ونجا منها الرئيس عرفات بعد قصف مكتبه)، إضافة إلى عملية اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) عام 1988، واغتيال خبير الطيران التونسي والقيادي في حركة حماس، محمد الزواري، عام 2016.