انتقاد مبطن لفرنسا.. أوربان: “لكل أمة الحق في إظهار ما هي عليه”

أنقرة: انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، فرنسا، بشكل مبطن، بسبب مشاهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، قائلا إن “لكل أمة الحق في إظهار ما هي عليه”.

وتعرض منظمو حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، لانتقادات حادة بسبب إقامة عرض “دراغ كوين” (رجل يرتدي ملابس نسائية ويضع مكياجًا) يتضمن تجسيد لوحة “العشاء الأخير” التي تتناول تصويرا للنبي عيسى (عليه السلام)، وذلك بدعوى إساءته لمعتقد ديني.

ونشر أوربان مقطع فيديو عبر حسابه على منصة “إكس”، تضمن كلمته في فعالية أقيمت الأحد، في بايلي توسناد، وهي مدينة برومانيا يعيش فيها المجريون بكثافة، وانتقد فيها حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وذكر أوربان أنهم يجب أن يظلوا هادئين بشأن هذه القضية.

وأوضح أنهم حتى لو انزعجوا مما رأوه في عروض حفل الافتتاح، فلا ينبغي “جرح مشاعر” الفرنسيين.

وأشار إلى أن الفرنسيين سيظلون حلفاء لهم في جوانب عديدة على المدى القصير والمتوسط ??والطويل.

وأعرب عن رأيه بأنه “لكل أمة الحق في إظهار ما هي عليه”.

والأحد، انتقد أوربان، الغرب في أعقاب إعادة تجسيد لوحة “العشاء الأخير” لليوناردو دافنشي خلال حفل افتتاح الأولمبياد في العاصمة الفرنسية باريس، قائلا: “لا توجد أخلاق” في العالم الغربي.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية أعربت عن استيائها بالقول “للأسف، احتوى هذا الحفل على مشاهد تسخر من المسيحية، ونحن نقابل هذا الوضع بحزن عميق”.

وفي الافتتاح، جرى تقديم لوحة فنية حيّة تشبه لوحة “العشاء الأخير” للفنان الإيطالي ليونارد دافينشي، وتكونت من طاولة كبيرة اجتمع حولها رجال يرتدون أزياء نسائية ويتبرجون بشكل مبالغ به، بالإضافة إلى عارضة أزياء متحولة جنسيا.

(الأناضول)