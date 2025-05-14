انتقال أنشيلوتي للبرازيل يمثل خطوة جريئة وحالة من الصمت المحير

مدريد: يستعد المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي للانتقال من ريال مدريد إلى المنتخب البرازيلي، في واحدة من أكبر الانتقالات في عالم كرة القدم. المشكلة أن أنشيلوتي وريال مدريد لا يريدان التحدث في هذا الأمر.

فيما يخص انتقالات المدربين، لا توجد تحركات أكبر من هذا.

ولكن عندما انتشرت الأنباء، يوم الاثنين، بان أنشيلوتي سيرحل عن أكثر الأندية شهرة ونجاحا في تاريخ كرة القدم ليتولى تدريب المنتخب الوطني الأكثر تتويجا وشهرة، ساد صمت محرج.

فضل مدريد تجاهل إعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ولم يصدر عنه أي تعليق رسمي حتى بعد مرور 24 ساعة على الإعلان.

كان هناك صمت، أيضا، من أنشيلوتي، إذ حيث لم يدل بأي تصريح حتى لصالح جهة عمله الجديدة عند نشرها البيان الرسمي.

هذا الصمت ترك فراغا مزعجا، إلى أن أكد أنشيلوتي رحيله أخيرا خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، والذي شارك فيه فقط لأنه كان من المفترض أن يتحدث عن مباراة ريال مدريد القادمة ضد ريال مايوركا.

وقال المدرب الإيطالي :”لو لم يكن لدي المؤتمر الصحفي اليوم، لكان يوما رائعا. ولكن في هذا المؤتمر الصحفي يجب أن أوضح أشياء لا أريد شرحها”.

توقيت سيئ؟

ولكونه سيصبح مدربا للمنتخب البرازيلي، أكثر المنتخبات فوزا بكأس العالم برصيد 5 ألقاب، يفترض أن يكون أكثر لحظة فخر في مسيرة أنشيلوتي.

سيكون أنشيلوتي أول مدرب أجنبي للبرازيلي في كأس العالم، حيث سيتولى تدريب منتخب لعب له بيليه ورونالدو ونيمار،

ولكن حتى بالنسبة لأنشيلوتي، المعروف بهدوئه على مقاعد البدلاء وتدخينه السيجار ورفع حاجبه بين الحين والآخر، كانت ردة فعله هذه المرة باهتة على غير العادة.

ويبدأ أنشيلوتي /65 عاما/، الذي فاز كمدرب بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، وهو رقم قياسي، وظيفته الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر بهدف قيادة المنتخب البرازيلي لبطولة كأس العالم التي تقام العام المقبل.

ومع تبقي ثلاث جولات على نهاية الدوري الإسباني هذا الموسم، قال أنشيلوتي إنه لا يريد “من أي شخص أن يسأله عن أي أشياء أخرى، لأنه يحترم قميص هذا النادي كثيرا، وأريد أن أحترمه حتى اليوم الأخير”.

صمت مدريد

وجاء الإعلان بعد خسارة الريال 3 / 4 أمام برشلونة في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وهي نتيجة أكدت تقريبا أن حامل اللقب الإسباني سيتنازل عن لقبه هذا الموسم.

ويحتاج برشلونة نقطتين فقط للتويج باللقب ويمكنه إتمام هذه المهمة أمام إسبانيول غدا الخميس.

رحيل أنشيلوتي كان متوقعا منذ فترة طويلة، حيث كانت هناك توقعات واسعة النطاق أن تشابي ألونسو، الذي سيرحل عن تدريب باير ليفركوزن الألماني، سيتولى المسؤولية خلفا لأنشيلوتي.

لذلك، لم يكن خبر الاتفاق مفاجئا لريال مدريد، خاصة وأنه كان طرفا في المفاوضات المتعلقة بإنهاء عقد أنشيلوتي مبكرا، رغم تبقي عام آخر فيه.

ولكن صمته كان ملحوظا، حيث لم يكن هناك رسائل تهنئة أو شكر للمدرب الذي فاز بلقبين لدوري أبطال أوروبا ولقب للدوري الإسباني في فترته الثانية في تدريب الفريق.

وكان أنشيلوتي أيضا تولى تدريب الريال في الفترة من 2013 إلى 2015، والتي شهدت فوزه بدوري أبطال أوروبا.

ورغم تأكد مستقبل أنشيلوتي، لم يعلن حتى الآن عن المدرب الذي سيحل مكانه.

وقال أنشيلوتي: “سيصدر ريال مدريد بيانا عندما يريدون. لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق. سيقومون بذلك في الوقت المناسب وليس هناك شيء آخر للإضافة”.

دعم البرازيل

بينما كان الريال يسير وفقا لجدوله الزمني، كانت الضغوط تزداد على الاتحاد البرازيلي للإعلان عن خليفة دوريفال جونيور، الذي أقيل في مارس/آذار بعد الخسارة 1 / 4 أمام المنتخب الأرجنتيني في بوينس آيرس.

استعان الاتحاد البرازيلي برجل الأعمال البرازيلي دييجو فرنانديز، المدير التنفيذي لإحدى شركات البنوك، لتسهيل المفاوضات بشأن أفضل مدرب نشط في كرة القدم.

وارتبط اسم جوسيب جوارديولا بتدريب المنتخب البرازيلي، ولكنه مدد عقده مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

تعيين أنشيلوتي يعتبر إنجازا كبيرا للمنتخب البرازيلي، الذي لم يفز بكأس العالم منذ عام 2002، والذي يسعى بشدة للعودة إلى قمة كرة القدم العام المقبل.

ومن خلال التعاقد مع أنشيلوتي هذا الشهر، يعني هذا أن بإمكانه العمل مباشرة في مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام الإكوادور وباراجواي في يونيو/حزيران المقبل.

كان من المحتمل أن يستمر أنشيلوتي مع ريال مدريد وقيادته في كأس العالم للأندية التي ستقام في أمريكا في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين. لو كان حدث ذلك لكان وداعا مناسبا له مع فرصة لإضافة المزيد إلى مسيرته المليئة بالإنجازات.

وبدلا من ذلك، سيركز أنشيلوتي على محاولات البرازيل لتحدي المنتخب الأرجنتيني، الذي توج بلقب كأس العالم في .2022

ما الذي ينتظر الريال في المستقبل؟

ودع الريال دوري أبطال أوروبا، التي فاز بلقبها 15 مرة، من دور الثمانية، وهو على وشك خسارة لقب الدوري لبرشلونة.

وفي نادي لديه معايير عالية للغاية، كان من المحتمل أن يحدث التغيير.

ويعد ألونسو، الذي فاز بدوري الأبطال كلاعب مع ريال مدريد، أحد أبرز المدربين الشباب الرائعين في عالم كرة القدم، وقاد باير ليفركوزن لتحقيق ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا في موسمه الأول كاملا كمدرب العام الماضي.

هذا النجاح شهد ارتباط اسمع بريال مدريد وليفربول في الموسم الماضي، ولكنه قرر البقاء لعام آخر في ألمانيا.

وأكد ألونسو هذا الشهر إنه سيرحل عن ليفركوزن بنهاية الموسم، مع توقعات كبيرة بتوليه تدريب ريال مدريد.

(أ ب)