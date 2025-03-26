انتقد الحرب على غزة و“المزايدة” بشأن الجزائر.. دوفيلبان يتصدر قائمة السياسيين المفضلين لدى الفرنسيين للشهر الثاني تواليا

باريس- “القدس العربي”:

تصدّر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، دومينيك دوفيلبان، قائمة الشخصيات السياسية المفضلة لدى الفرنسيين متفوقا على رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، وذلك وفقا لاستطلاع أجراه معهد إيفوب-فيدوسيال لصالح مجلة باري-ماتش وSUD RADIO ونُشرت نتائجه أمس الثلاثاء.

Un 3e institut de sondage place ce soir Dominique de @Villepin en tête des personnalités politiques préférées des Français !! L’ascension continue 🚀 pic.twitter.com/sc1Qw5KYR6 — Avec Villepin (@avec_villepin) March 25, 2025

ووفقا للاستطلاع، فقد حصل دوفيلبان على نسبة 54% من الآراء الإيجابية، بزيادة نقطة واحدة عن الاستطلاع المماثل الذي أجراه معهد أجراها معهد إيفوب-فيدوسيال لصالح مجلة باري-ماتش وSUD RADIO في شهر فبراير/ شباط الماضي، حيث احتل المرتبة الأولى بفارق ضئيل جداً عن إدوارد فيليب؛ ما يؤكد أن رئيس الوزراء الفرنسي بين عامي 2005 و2007، ووزير الخارجية بين 2002 و2004 خلال رئاسة جاك شيراك، يحظى بشعبية متزايدة.

وفق الاستطلاع، اكتسب دوفيلبان شعبية إضافية بعد سلسلة من التصريحات الحاسمة حول الصراع في غزة، كرّر فيه التشديد على معارضته للهجوم الذي قرّره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الأراضي الفلسطينية، متهما إياه بـ”محاولة تصحيح أوضاع المنطقة بالقوة”.

كما وجّه انتقادات متكررة لما وصفه بالمزايدة من قبل وزير الداخلية الفرنسي الحالي برونو روتايو الحالي بشأن الجزائر، داعيا إياه إلى ترك المجال للدبلوماسيين وعدم الانجرار وراء “إغراء تصفية الحسابات”، وذلك في سياق الأزمة بين باريس والجزائر المستمرة منذ عدة أشهر.

C’est toujours appréciable de voir Dominique de Villepin détruire le raciste Retailleau. « La façon dont les grandes affaires diplomatiques sont traitées aujourd’hui par les hommes politiques français sur Twitter en quelques phrases m’afflige. »pic.twitter.com/pJg8GjIgTf — Wcrt L (@L_Wcrdt) January 18, 2025

يحظى دومينيك دوفيلبان بدعم قوي من اليسار، حيث حصل على 59% من الآراء الإيجابية، بما في ذلك 68% لدى حزب “فرنسا الأبية” و74% لدى الحزب الشيوعي. في المقابل، لا يحظى بنفس الشعبية لدى اليمين، حيث حصل على 41% فقط من الآراء الإيجابية، بما في ذلك 47% فقط داخل حزبه السابق “الجمهوريون” (حالياً)، وفق نتائج الاستطلاع.

ويبدو أن دوفيلبان، الذي اشتهر بخطابه الشهير في الأمم المتحدة عام 2003 ضد الحرب الأمريكية في العراق، يُظهر طموحات سياسية للانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم نفيه العلني لذلك.

ورغم تصدّر دوفيلبان التصنيف، ما يزال إدوارد فيليب، أول رئيس وزراء في عهد إيمانويل ماكرون، يتمتع بشعبية قوية بنسبة 53% من الآراء الإيجابية، يليه ثلاثة رؤساء وزراء سابقين هم ميشيل بارنييه (50%)، وجان كاستيكس (47%)، وغابرييل أتال (47%).

رئيس الوزراء الأسبق في عهد جاك شيراك، الذي برز مؤخراً كأحد الأصوات السياسية المنددة بشدة بالمجازر التي ترتكبها حكومة نتنياهو في غزة ما جعله عرضة لانتقادات اليمين واليمين المتطرف، حصل على 53% من الآراء الإيجابية، متعادلا تقريبا مع رئيس الوزراء إدوارد فيليب.