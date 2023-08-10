انتكاسة لريال مدريد بإصابة حارسه كورتوا

مدريد: تعرض ريال مدريد لضربة قوية عشية انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، مع إصابة حارس مرماه الدولي البلجيكي تيبو كورتوا بتمزّق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التدريبات الخميس.

وقال النادي الملكي إن الحارس البلجيكي البالغ من العمر 31 عاماً سيغيب لفترة طويلة وسيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.

وأضاف ريال في بيانه “بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا تيبو كورتوا، شُخّصت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى”.

وإذ لم يحدد النادي مدة غياب كورتوا، أشارت تقارير صحافية في إسبانيا إلى أن كورتوا قد يغيب عن معظم الموسم، إن لم يكن كله، وبالتالي من المرجح كثيرا غيابه عن كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

وتعرّض كورتوا للإصابة خلال حصة تدريبية صباحية وغادر باكياً، بحسب إذاعة “كادينا كوب”.

وسيحلّ بدلاً منه الأوكراني أندري لونين (24 عاماً) الذي خاض 17 مباراة فقط منذ وصوله إلى النادي بالتزامن مع انضمام كورتوا، منها 12 الموسم الماضي في مختلف المسابقات، واهتزت شباكه 13 مرة.

ومن المقرر أن يفتتح ريال، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة، موسمه السبت ضيفاً على أتلتيك بلباو.

وانضم كورتوا إلى ريال مدريد قادماً من تشلسي الإنكليزي عقب مونديال روسيا 2018، وساعد النادي على الفوز بلقبي دوري في إسبانيا، ولقب دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022. فاز بجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم الموسم المنصرم.

وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها كورتوا لاصابة قوية، على الرغم من تمزق الغضروف المفصلي الذي أبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر في عام 2015.

ودافع كورتوا عن ألوان منتخب بلاده في 102 مباراتين دوليتين، إلا أنه رفض الالتحاق بتشكيلة بلجيكا خلال مواجهة إستونيا في تصفيات كأس أوروبا 2024 في حزيران/يونيو الماضي بسبب خلاف على شارة القيادة.

ومع اصابة كورتوا، بات مدرب النادي الملكي الإيطالي كارلو أنشيلوتي يفتقد لأفضل عنصرين في صفوفه، إذ سبق للمهاجم المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاماً) الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022 أن غادر العاصمة مدريد لينضم إلى الإتحاد السعودي.

(أ ف ب)



