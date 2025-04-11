انتهاء اجتماع ويتكوف وبوتين واحتمال إجراء مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين

موسكو: قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن المحادثات بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، استمرت لأكثر من أربع ساعات، دون أن يكشف عن تحقيق نتائج ملموسة، ولكنه أشار إلى إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بيسكوف، أن من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماع سان بطرسبرغ، حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وبحسب وكالة إنترفاكس الرسمية الروسية، لم يستبعد بيسكوف إمكانية إجراء مكالمة هاتفية أخرى بين بوتين وترامب بعد المباحثات.

وصرح بيسكوف بأن ويتكوف نقل إلى الرئيس بوتين رسالة من ترامب، وأن بوتين استمع إليها.

ولا تزال المحادثات حول جوانب مختلفة لحل الصراع في أوكرانيا مستمرة.

وقال بيسكوف إن القضايا معقدة، وإن الاجتماع كان فرصة جيدة لعرض موقف روسيا ومخاوفها، وهو ما سينقله ويتكوف إلى ترامب.

وبعد وصول ويتكوف إلى روسيا، زاد ترامب من الضغط، وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “يتعين على روسيا أن تتحرك”.

وقبل لقائه بوتين، أجرى ويتكوف بالفعل محادثات مع مفاوض الكرملين كيريل ديمترييف.

وكان ديمترييف قد سافر إلى واشنطن لإجراء مناقشات في وقت سابق من الشهر الجاري.

وزار ويتكوف روسيا أيضًا في وقت سابق في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، حيث التقى بوتين خلالهما أيضًا.

(د ب أ)