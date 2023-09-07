انتهاء الاجتماعات الفلسطينية السعودية.. الاتفاق على خط اتصال دائم وتوافق على قضايا الحل النهائي

غزة – “القدس العربي”:

بعيدا عن عيون وسائل الإعلام، أنهى وفد فلسطيني رفيع، زيارة سريعة للمملكة العربية السعودية، بحثت مع مسؤولي الرياض وآخرين من الإدارة الأمريكية، تطورات الأوضاع في المناطق الفلسطينية، مع تواصل الهجمات الإسرائيلية، وكذلك ملف التطبيع العربي مع إسرائيل، في ظل مساعي الإدارة الأمريكية لإدخال السعودية في “اتفاقيات أبرهام”.

لقاءات الرياض

ما يتوفر من معلومات، يشير إلى أن اجتماعا يضم بعض القيادات الفلسطينية سيعقد برئاسة الرئيس محمود عباس، للاطلاع على نتائج لقاءات الوفد في السعودية، كما سيبحث الاجتماع المقترحات التي قدمت إلى الفلسطينيين.

وتشير مصادر فلسطينية مطلعة إلى أن هناك توافقا كبيرا في المواقف ما بين الجانب الفلسطيني والسعودي، بخصوص إبرام أي اتفاق تطبيعي جديد.

وتؤكد أن هذا الأمر في التنسيق، لم يسبق وأن تم خلال اتفاقيات التطبيع السابقة التي وقعتها كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

وبحسب أحد المسؤولين الفلسطينيين فقد أكد لـ “القدس العربي” أن هناك “حالة اطمئنان” للموقف السعودي، الذي يصر على ضرورة وجود حل للقضية الفلسطينية، كشرط للتطبيع، خلال الاتفاقيات السابقة، التي ذكر فيها الملف الفلسطيني بشكل بروتوكولي لا يحمل أي صفة تنفيذية لإجبار إسرائيل على حل الصراع.

وعلمت “القدس العربي” أن اللقاءات التي أجراها الوفد كانت بعيدة عن الإعلام، واختير أن تكون “سرية” من قبل الطرفين، لا يتم الإعلان عنها ولا عن نتائجها في وسائل الإعلام، وكذلك كان الحال بالنسبة إلى اللقاءات التي عقدها الوفد الفلسطيني مع مسؤولين أمريكيين كانوا في المملكة للغرض ذاته.

وحتى اللحظة لا تزال الأمور الخاصة بالتطبيع، في مرحلة التكوين، حيث لم يجرِ وضع الخطوط العريضة للعملية، لعدم التوافق على النقاط الأساسية الخاصة بالملف الفلسطيني، وذلك في ظل وجود الحكومة اليمينية في إسرائيل، التي رفضت عبر الوسيط الأمريكي، العديد من المقترحات التي قدمت لحل هذا الملف، والتي تشمل الاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، بما يشمل قضية “تبادل الأرض بالقيمة”، وكذلك حل ملفات الوضع النهائي.

ومن المقرر بحسب ما يتردد، أن تستمر في الفترة القادمة الاتصالات بين الجانبين الفلسطيني والسعودي، بعد أن جرى التوافق على وجود “قناة اتصال” لهذا الغرض، خلال اللقاءات الأخيرة التي عقدت في السعودية على مدار اليومين الماضيين.

وتظهر الاتصالات الجارية حاليا، أن الجانب الفلسطيني الرسمي، لم يبدِ معارضته لاتفاق التطبيع الذي تعمل الإدارة الأمريكية للتوصل إليه بين السعودية وإسرائيل، على غرار اعتراضاتها السابقة على اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين والمغرب، وذلك بسبب التنسيق القائم بين الطرفين، وطرح المملكة الملف الفلسطيني بقوة في المحادثات الأولية، وطلبها بأن يكون هناك إجراءات عملية تضمن حل القضية قبل التوقيع.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أعلن في وقت سابق وجود وفد أمريكي في السعودية لبحث مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، أبرزها تطبيع العلاقات مع إسرائيل والحرب في اليمن.

واللقاءات التي عقدت في الرياض بين المسؤولين الفلسطينيين والأمريكيين، هي الثانية خلال أسبوع، حيث سبق وأن عقد الأسبوع الماضي اجتماع بين وفد فلسطيني رفيع ومساعدة وزير الخارجية في العاصمة الأردنية عمان، حيث لم يجرِ تحقيق أي تقدم في ذلك اللقاء، وقد أرجع السبب إلى رفض المسؤولة الأمريكية تقديم تعهد بدعم بلادها التوجه الفلسطيني للحصول على اعتراف أممي بدولة مستقلة كاملة السيادة.

هذا ويتردد أن المطلب الفلسطينية التي قدمت في اجتماعات الرياض خلال اليومين الماضيين، اشتملت على إقرار حق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، لم يجرِ الاعتراض على فكرة دولة كاملة السيادة منزوعة السلاح، لكن بشرط إشرافها على معابرها الحدودية بشكل كامل، مع وجود رقابة دولية وعربية.

كما تشمل المطالب، أن يتم البدء في نقل مناطق في الضفة مصنفة “ج” إلى السيادة الفلسطينية الكاملة، على أن يترافق ذلك مع وقف النشاطات الاستيطانية في تلك المناطق.

كما تشترط السلطة الفلسطينية، أن تبدأ أي مفاوضات جديدة مع الجانب الإسرائيلي لحل قضايا الوضع النهائي، من النقطة التي توقفت عندها في العام 2014، وهي آخر مفاوضات مباشرة عقدت برعاية أمريكية.

وإلى جانب ذلك، جدد الجانب الفلسطيني مطالبه للإدارة الأمريكية، للإيفاء بتعهداتها السابقة، والتي تشمل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، التي أغلقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويأتي ذلك فيما لا يزال يرفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الطلبات التي تدعوه إلى وقف النشاطات الاستيطانية، كما لا يزال يرفض القبول بمبدأ إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

وكانت السعودية أرسلت رسائل طمأنة للفلسطينيين بشأن التطبيع المحتمل، بتأكيدها على قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وذلك من خلال تعيين سفير لها غير مقيم لدى السلطة وقنصلا في القدس.

وبحسب ما كشف خلال الأيام الماضية من معلومات، فإن مسؤولين سعوديين أكدوا للجانب الأمريكي أن المملكة لن توافق على أي اتفاق مع إسرائيل يهدد الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الجامعة العربية تناقش المبادرة

وفي سياق قريب، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هناك جهدا يبذل لعقد اجتماع على المستوى الوزاري لبحث تنفيذ مبادرة السلام العربية، يوم 18 أيلول/سبتمبر الجاري.

وجاء إعلان أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك عقده أبو الغيط مع رئيس الدورة الحالية لوزراء الخارجية العربي، وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في ختام اجتماعات الدورة الـ160 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بمقر الجامعة العربية.

وأشار الأمين العام إلى أن الاجتماع سيتم الدعوة إليه من قبل الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن.

وأضاف “كان هناك كثير من المشاورات بشأن الترتيب لعقد هذا الاجتماع”، مشيرا إلى أنه كان هناك اجتماع سابق في سبتمبر من العام الماضي، وقال “حيث أطلق هذا الأمر والتقينا مع جوزيف بوريل مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكان هناك كثير من المشاورات حول كيفية إطلاق هذه الآلية والإعلان عنها”.

وتابع “هذا الاجتماع يؤشر على وجود تجاه لتنشيط عملية السلام”، مشيرا إلى أن الهدف هو “خلق تحفيز لعقد مؤتمر دولي بشأن القضية الفلسطينية”.

وأشار الأمين العام إلى أن عقد المؤتمر يأتي بوقت ضيق، لكن المقصود من الدعوة لهذا المؤتمر تحفيز الجميع للتأكيد على حل الدولتين.

وقد أعرب عن أمله بأن يسفر هذا الجهد عن نتائج في اجتماعات الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة خلال الشهر الجاري.

وأوضح أن المجال الثاني الذي يتركز فيه الجهد العربي لدعم القضية الفلسطينية هو مطالبة الدول من خلال البيانات العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين.

ولفت إلى أنه في إطار لجنة فلسطين تم بحث موضوع مهم، وهو أنه عادة ما يطلب من الدول العربية تأييد مواقف وقرارات تخص قضايا عالمية أخرى، لكن في الوقت ذاته هذه الدول التي تطلب ذلك لا تعترف أو لا تؤيد القضايا العربية خاصة القضية الفلسطينية، وقال “بحثنا هذا الموضوع وسبل التعامل معه مستقبلا”.

وأشار أبو الغيط إلى أن تصريحات وزير خارجية اليابان الذي في المؤتمر الصحافي معه الثلاثاء “إن هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع الشؤون الدولية كما يظهر في التعامل مع القضية الفلسطينية وهذا أمر مرفوض”.

والجدير ذكره أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، دعت في ختام أعمالها، التي عقدت على هامش اجتماعات وزراء الخارجية، إلى تنظيم زيارات للدول المؤثرة والمنظمات الإقليمية والدولية في المجتمع الدولي من أجل العمل على حشد المواقف المؤيدة والمساندة للحقوق الفلسطينية وتسليط الضوء على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية.