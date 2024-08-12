انتهاء العدوان وانسحاب الاحتلال… حلم الغزاويين تحت سماء من النيران

غزة ـ «القدس العربي»: «انتهت الحرب على قطاع غزة» جملة ينام النازحون الغزيون وهم يحلمون بسماعها صباحاً، عبر المنصات الإعلامية كافة.

فقد أدى أكثر من 10 أشهر من الحرب إلى دمار هائل في كل أنحاء القطاع، الذي تحول إلى كتلة كبيرة من الركام يغمرها الظلام الدامس والسكون، ولا صوت يعلو فوق صوت نيران المقاتلات الحربية والدبابات، التي تستهدف نحو مليوني نازح أينما حلوا وارتحلوا.

وعلى وقع القصف المدفعي والجوي في مواقع جنوب ووسط القطاع، يحلم النازحون الغزيون بأن تضع الحرب أوزارها، كي يعودوا إلى بيوتهم التي هجروها حتى لو كانت أنقاضاً، والى حياتهم الطبيعية حتى لو كانت خرابًا، فيذهب رب الأسرة إلى عمله، والابن إلى مدرسته أو جامعته، بينما تعد لهم الأم طعام الغداء، ليتناولوه لدى عودتهم.

حلم انتهاء الحرب

يحلم ناصر أبو لبدة، النازح من شرق مدينة خان يونس، بأن يستيقظ من نومه على وقف أصوات القصف وتحليق الطائرات الزنانة فوق خيمته في منطقة مواصي خان يونس، وأن يخبره جاره في الخيمة المقابلة بأن «الحرب قد انتهت وانسحب جيش الاحتلال من كل مناطق قطاع غزة» وأنه «يمكنه العودة إلى منزله المدمر في منطقة السلقا».

يدعو الأب الفلسطيني، البالغ من العُمر 55 عاماً، الله أن يشهد لحظة الفرح تلك قبل أن تقتل غارة جوية إسرائيلية ما تبقى من أبنائه.

ويقول لـ «القدس العربي» : «لي من الأولاد أربعة، قتل الاحتلال واحدا منهم، أثناء رحلة نزوحنا من شرق خان يونس. لا أخشى على نفسي الموت فقد كبرت، ولكنني أريد مستقبلاً أفضل لأولادي دون قتل أو تهديد أو خوف أو نزوح من مكان إلى مكان».

ومثله يرفع عاشور حمد، المواطن المُشرد من شمال غزة إلى جنوبه، كفّيه إلى السماء متضرعاً إلى الله أن يصحو من نومه على نبأ «خروج العدو الصهيوني من غزة» بعدما فقد الكثيرين من أبناء عائلته خلال حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

يوضح المسن الستيني لـ «القدس العربي» «خسرت كثيراً من أبنائي وأحفادي، أريد أن أعود بالباقين إلى حي الشجاعية، كرهت الحياة في هذه الخيام الممزقة. لا توجد حياة هنا. نحن موتى على قيد الحياة».

«حلم العودة وانتهاء الحرب» هو ما يشغل بال المسن الثمانيني، والذي يراه مشابهاً لجميع أحلام وأمنيات جميع النازحين الفلسطينيين: «كلنا نأمل أن تنتهي الحرب ويعود الناس إلى ديارهم الخربة، والتي يعرفون أنها خربة، ورغم ذلك يتمنون الحياة في بيت خرب على القتل والنزوح من منطقة إلى أخرى».

أسماء العمري، تريد أن تعود إلى مخيم جباليا، شمال غزة «حتى لو نصبت خيمة بسيطة هناك وقعدت فيها».

تشير النازحة الثلاثينية خلال حديثها لـ «القدس العربي» إلى معاناتها في مخيم منطقة المواصي: «لا نجد هنا أكلاً أو حتى مياهاً نظيفة للشرب. هنا لا سبيل للعيش أبداً. الحياة يوم واحد فقط في بيتي المدمر أفضل من سنة في هذا اللجوء القاتل».

بعضهم يخشى على أبنائه من القصف… وآخر يريد العودة إلى مناطقه

وفي المخيم نفسه يضطر قُصي أبو عقرب لأن يتسول من أجل شراء بعض مواد الإعاشة، التي تسد رمق أطفاله وتبقيهم أحياء.

يقول النازح من مدينة غزة: «وصلنا إلى مرحلة الموت جوعاً. لا أريد أن أموت وأسرتي في هذه الخيمة. أريد الموت في بيتي حتى لو كان ركاماً فوق ركام».

يتخيل المواطن الأربعيني اليوم الذي سيعود فيه إلى عمله كموظف في إحدى الإدارات التعليمية في مدينة غزة، حيث سيكون قادراً على إعالة أسرته وتوفير احتياجاتها وتأمين مستقبل أفضل لها.

ويضيف لـ «القدس العربي» خلال حديثه: «لا مستقبل لنا هنا في ظل هذه الحرب، هنا نعيش كالحيوانات. ننتظر الفتات وننام على أصوات القصف، خائفين من ألا نصحو في اليوم التالي».

ويأمل بلال صباح، النازح إلى دير البلح، أن تنتهي معاناته مع النزوح، فمنذ خروجه من شمال قطاع غزة في شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، وهو في رحلة نزوح لم تنته بين مناطق ومدن جنوب ووسط قطاع غزة: «نزحت حوالي 10 مرات. نفسي نرجع لحياتنا الطبيعية، لأن هذه مش حياة. ما نعيشه تشريد ومعاناة وحياة غير آدمية». ويسأل الشاب الثلاثيني المجتمع الدولي «حتى متى ستستمر معاناة الحرب والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني؟». ويوضح لـ «القدس العربي»: «حوالي 40 ألف شهيد، بينهم أكثر من 16 ألف طفل وأكثر من 10 آلاف امرأة. معظم أهالي غزة نازح».

ويخاطب صناع القرار العالمي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية: «انظروا إلينا بعين الرحمة. تخيلوا أن أبناءكم هم الذين يموتون».

ويتمسك أحمد كلاب، 72 عاماً، بالأمل بأن يعم السلام كافة أرجاء غزة، ويقول: «متأكد أنه في يوم ما – يعلمه الله – ستعود السكينة إلى المواطنين، فيعودون إلى ديارهم، ويدفنون أحباءهم الذين قتلهم العدو الصهيوني بدم بارد، ليغطي على فشله أمام صمود الشعب الفلسطيني». ويرفع المسن الفلسطيني يده إلى السماء، داعياً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويربط على قلوب الأهالي، ويلهمهم الصبر على هذا البلاء، الذي هو إلى زوال.

يكمل لـ«القدس العربي»: «على مدار التاريخ لم يقدر محتل على كسر عزيمة وإرادة أي شعب في العيش بحرية، مستقلا، أبيًا، رافعًا رأسه».

كفاكم دعماً للصهاينة

ويوجه المواطن الفلسطيني الشهير بـ «بأبو رائد» رسالة إلى العالم الغربي، الذي يغطي على جرائم الاحتلال في قتل المدنيين والأطفال والأبرياء، وفي مقدمته أمريكا، رأس الأفعى كما يصفها، «كفاكم دعماً للصهاينة المجرمين! تساندون العنصرية والقتل والتدمير! كفاية ظلما! انظروا إلى الحرب ماذا فعلت بنا، أطفالنا تحولوا إلى أشلاء لا نعرف كيف ندفنهم!».

ويخاطب العرب «ألا ترون الناس مرمية في الشوارع؟! لماذا لا تقفوا معنا؟ لماذا لا تساندونا؟ ألا ترون أنه في ناس تسببت لها الحرب في إعاقات جسدية مستديمة وفي ناس فقدوا كل أهلم وناسهم؟».

وتعطل مماطلة حكومة الاحتلال، بقيادة بنيامين نتنياهو، كافة الجهود الدبلوماسية الساعية لإنهاء الحرب.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني رمضان أبو جزر، أن «هدف الاحتلال من هذه الحرب لا يمكن تحقيقه، لأنه بعد 10 أشهر ما زالت حركة «حماس» موجودة ولديها القدرة على الصمود، ووزعت جهدها العسكري طوال الأشهر الماضية، وتدرك أن الحرب ستطول لفترة طويلة».

ويؤكد لـ «القدس العربي» أن «الحرب لن تنتهي إلا باتفاق، لأن دولة الكيان لن تستطيع تحرير المختطفين لدى «حماس» فك أسر هؤلاء لن يتم إلا بصفقة».

ويوضح أن «الاتفاق سوف يتعلق الاتفاق الإفراج عن الأسرى والسجناء من كلا الطرفين، وبعد ذلك سيكون هناك وقف لإطلاق النار».