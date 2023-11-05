انتهاء عهد كليتشدار أوغلو في رئاسة حزب الشعب الجمهوري التركي

أنقرة: انتهت حقبة كمال كليتشدار أوغلو في رئاسة حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة في تركيا)، بعد خسارته أمام منافسه أوزغور أوزال في التصويت الذي جرى خلال المؤتمر العام الـ38 للحزب.

وتمكن أوزال من اعتلاء منصب رئاسة الحزب بعد أن حصل في الجولة الثانية من التصويت على تأييد 812 مندوباً، مقابل 536 صوتاً لكليتشدار أوغلو.

وبذلك أصبح أوزال النائب عن ولاية مانيسا، الرئيس الثامن لحزب الشعب الجمهوري.

يذكر أن أوزال ولد عام 1974 في ولاية مانيسا وتخرج من كلية الصيدلة في جامعة إيجة بولاية إزمير.

ويتقن أوزال اللغتين الألمانية والإنكليزية إلى جانب لغته الأم التركية.

(الأناضول)