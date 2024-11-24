انتهاء قمة «كوب29» باتفاق تقدم فيه الدول الغنية للفقيرة 300 مليار دولار سنوياً لتمويل جهود مكافحة تغير المناخ

باكو – وكالات: اتفقت الدول فجر أمس الأحد على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار على الأقل من الدول الغربية المتقدمة لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ، وفقاً لاتفاق صعب تم التوصل إليه في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ «كوب29» في باكو عاصمة أذربيجان.

وبموجب الاتفاق ستظل المساهمات من دول أخرى، ومن بينها دول الخليج النفطية والصين، على أساس «طوعي».

ويطالب الأوروبيون بأن يكون هذا الرقم مصحوباً بتقدم آخر في نواح عدة لتسوية نهائية. لكنهم واجهوا معارضة من الدول المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية. وقال أحد المفاوضين الأوروبيين «كان هناك جهد استثنائي من السعوديين حتى لا نحصل على شيء».

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق تلك التعهدات في 2022 بعد عامين من موعدها وينتهي سريانها في 2025.

ويحدد الاتفاق بشكل منفصل هدف جمع 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 للدول النامية.

وسيشمل هذا المبلغ مساهمة قدرها 300 مليار دولار من البلدان المتقدمة ومصادر التمويل الأخرى (المتعددة الأطراف والخاصة والضرائب وبلدان الجنوب الأخرى…).

واتفقت الدول مساء السبت أيضاً على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

غير أنها فشلت في الاتفاق على مقترح بالدعوة إلى تعزيز التخلي التدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية (الفحم والنفط والغاز الطبيعي) الذي أطلق في «كوب28» في دبي.

وكان من المقرر اختتام القمة يوم الجمعة الماضي لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل.

ورفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين. وتعاني الدول النامية من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

وكشفت محادثات «كوب29»عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية، كما جعلت الإخفاقات السابقة في الوفاء بالتزامات التمويل المناخي الدول النامية متشككة في الوعود الجديدة، لكن أياً منها لم تصوت ضد الاتفاق، رغم انتقادات لقلة التمويل الموعود الموعود قياساً بالاحتياجات.

فقد أعرب رئيس مفاوضي المجموعة الأفريقية، علي محمد، عن أسفه للالتزام المالي «الضعيف جداً والمتأخر جداً وغامض جدا لناحية تنفيذه «. وأضاف «نغادر باكو ونحن نعلم أننا أحرزنا تقدماً في بعض المجالات، لكن ما حققناه بعيد عما كنا نأمله».

وقالت ممثلة الوفد الهندي، شاندني راينا، في الجلسة الختامية للقمة بعد دقائق من التوقيع على الاتفاق «يؤسفني أن أقول إن هذه الوثيقة ليست أكثر من مجرد خداع بصري. وفي رأينا لن تعالج ضخامة التحدي الذي نواجهه جميعاً ولذلك فإننا نعارض تبني هذه الوثيقة».

ووصف ممثل نيجيريا الـ 300 مليار دولار التي يطلب من الدول الصناعية دفعها سنوياً حتى عام 2035 بأنها «مزحة» و»إهانة».

أما شبكة «كلايمت أكشن نِتوورك» التي تضم عدداً كبيراً من المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالبيئة فقد رأت أن المؤتمر «كان الأسوأ منذ سنوات». واتهمت اسنيم إيسوب المديرة التنفيذية للشبكة الدول المتقدمة بـ»سوء النية» وبتصميمها على «خيانة» دول الجنوب.

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مشاعر متباينة حيال الاتفاق، وحضَّ الدول على اعتباره «أساساً» يمكن البناء عليه. وقال في بيان «كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحاً…من أجل مواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه»، داعياً «الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساساً لمواصلة البناء» عليه.

ولا يمكن للانتقادات أن تغير الاتفاق، الذي سيظل قائما. ومع ذلك، من المحتمل أن يجري تسجيل هذه التعليقات في محاضر الجلسات.

وأقر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بأن المفاوضات الشاقة التي استمرت لمدة أسبوعين أدت إلى التوصل إلى الاتفاق، لكنه أشاد بالنتيجة باعتبارها بوليصة تأمين للإنسانية.

وأضاف «كانت رحلة صعبة، لكننا توصلنا إلى اتفاق. وسوف يعمل هذا الاتفاق على استمرار نمو طفرة الطاقة النظيفة وحماية مليارات الأرواح…ولكن كما هو الحال مع أي بوليصة تأمين، فإن هذا التأمين لا يجدي إلا إذا تم دفع أقساط التأمين بالكامل، وفي الوقت المحدد».

وكانت البلدان النامية تسعى إلى الحصول على تمويل كافٍ لتحقيق هدف «اتفاقية باريس للمناخ» لعام 2015 المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة، وهو المعدل الذي قد يؤدي تجاوزه إلى آثار مناخية كارثية.

ومن المتوقع في رأي العلماء أن يشهد العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة يصل إلى 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن إذا تواصل ارتفاع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري بالمستويات الحالية، وفقاً لتقرير فجوة الانبعاثات الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2024.

وقال رئيس مجلس منظمة «الدفاع عن الموارد الطبيعية»، مانش باتا «في حين كان يجب على الدول الغنية والمتسببة في التلوث والاحتباس الحراري الالتزام بتقديم مبلغ أعلى، فإن هذا هو الحد الأدنى وليس السقف. الضغط لزيادة التمويل سينمو مع مرور الوقت». وأضاف «هذه ليست فقط خطوة صحيحة أخلاقياً، بل إنها حاسمة لبقاء الإنسانية وازدهارها». وقالت أفانتيكا جوسوامي من «مركز العلوم والبيئة» في نيودلهي «لقد تخلى الشمال العالمي عن الجنوب العالمي». وأضافت «كانت هذه آخر نافذة متبقية للشمال للوفاء بنصيبه العادل، واستعادة بعض الثقة في العملية متعددة الأطراف. لكنهم فشلوا».

وقال محمد أدو، من مركز أبحاث «باور شيفت أفريقيا»، إن القمة كانت «كارثة بالنسبة للدول النامية». وصف خوان كارلوس مونتيري الناشط البيئي من بنما هذا الاتفاق بأنه «غير مقبول»، قائلاً في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس للتواصل الاجتماع إن «النص يضر بمستقبلنا، والهدف المحدد ما زال منخفضاً للغاية».