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انتهاء محاكمة مرتكبي هجمات بروكسل الإرهابية بأحكام سجن طويلة

منذ 30 دقيقة

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بروكسل: أسدل الستار اليوم الجمعة على المحاكمة الخاصة بالهجمات التي نفذها إسلاميون في عام 2016 في بروكسل والتي خلفت عشرات القتلى بإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على العديد من الجناة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بيلجا البلجيكية.
وفي تموز/ يوليو، توصلت المحكمة إلى أن ستة رجال، مذنبون بارتكاب جرائم إرهابية واثنين آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وذكرت بيلجا أن ثلاثة من أولئك المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة، وحصل اثنان آخران على عقوبات بالسجن لمدة 30 و20 عاما على التوالي.
ولم يتلق الشخص السادس المدان بارتكاب جرائم إرهابية على عقوبة إضافية بالسجن، إذ أنه يقضي بالفعل عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما في بلجيكا لإطلاقه النار على الشرطة، قبل إلقاء القبض عليه.
ووقعت تفجيرات انتحارية في 22 آذار/ مارس عام 2016، واستهدفت مطار المدينة وإحدى محطات المترو، ما خلف 35 قتيلا ومئات الجرحى.
وصدرت بالفعل أحكام بالسجن لفترات طويلة على العديد من الجناة في الهجوم الإرهابي المنفصل في باريس عام 2015، والذي أسفر عن مقتل 130 شخصا.
(د ب أ)

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