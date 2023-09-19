انتهاء مفاوضات “الأيام الخمسة” بين الحوثيين والسعودية بالاتفاق على “جزئيات” وترحيل “تفاهمات هامة” لجولة لاحقة

صنعاء- “القدس العربي”: انتهت الجولة الرسمية الثانية من المفاوضات بين الحوثيين والسعودية، بالإعلان مساء اليوم الثلاثاء عن مغادرة وفد جماعة “أنصار الله” الحوثيين التفاوضي الرياض دون إعلان سياسي بالنتائج بما في ذلك موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات.

وأعلنت جماعة الحوثيين اليوم عودة فريقها التفاوضي برئاسة محمد عبد السلام برفقة الوسيط العماني إلى صنعاء للتشاور، بعد خمسة أيام من المحادثات مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق يُراد له أن يحسم القضايا الخلافية ذات العلاقة بالملفين الإنساني والاقتصادي، وما يتطلباه من تدابير، مازالت تمثل أولوية للجماعة ضمن مسارات التفاوض، باتجاه وقف دائم وشامل لإطلاق النار، تمهيدًا للدخول في عملية سياسية تحت اشراف الأمم المتحدة على طريق طي صفحة الصراع المستعر هناك منذ تسع سنوات.

في إطار المساعي المشكورة التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان لدعم السلام وإنهاء الأزمة الانسانية أجرى وفدنا فور وصوله إلى الرياض لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي ناقشنا فيها بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة، وسنرفعها للقيادة للتشاور وبما يساعد… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) September 19, 2023

وجاءت هذه الجولة من المحادثات بعد جولات من المشاورات في مسقط برعاية عُمانية انتهت إلى جولة مفاوضات علنية لأول مرة شهدتها صنعاء بين الجانبين منتصف أبريل/ نسيان الماضي.

وفي أول تعليق للحوثيين؛ قال عضو المكتب السياسي للجماعة علي القحوم إنه “سيكون هناك جولة جديدة من المفاوضات، حيث اتسمت المفاوضات بالجدية والإيجابية والتفاؤل في تجاوز التعثر والعقد في الملفات الإنسانية وصرف المرتبات والمعالجات الإنسانية ذات الأولوية لتخفيف المعاناة للشعب اليمني جراء العدوان والحصار”.

علي القحوم: اتسمت المفاوضات بالجدية والإيجابية والتفاؤل في تجاوز التعثر والعقد في الملفات الإنسانية

وأضاف في تدوينة على منصة إكس:” تأتي هذه المفاوضات في إطار استكمال اللقاءات والمفاوضات في مسقط وصنعاء والرياض في معالجات جدية للملفات الإنسانية وصرف المرتبات على مستوى الجمهورية اليمنية ووقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وجبر الضرر وإطلاق الأسرى والمعتقلين وفتح المطارات والموانئ اليمنية وصولا إلى الحل السياسي الشامل”.

عاد اليوم الوفد الوطني اليمني مع الوسيط العماني إلى العاصمة صنعاء من الرياض بعد خمسة أيام من جولة مفاوضات مع السعودية بجهود ووساطة عمانية مشكورة للتشاور مع القيادة يحفظها الله وإطلاعها على نتائج المفاوضات على أنه سيكون هناك جولة جديدة من المفاوضات حيث أتسمت المفاوضات بالجدية… — علي القحوم (@alialqhoom) September 19, 2023

وانتهت جولة مفاوضات الرياض، التي زارها وفد حوثي رسمي لأول مرة منذ اندلاع الصراع، وفق ما أفصح عنه مصدر يمني، بتحقيق تقدم في الاتفاق على جملة من المعالجات الجزئية المتعلقة ببعض قضايا الملفين الإنساني والاقتصادي.

ووفقا لذات المصدر، الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته؛ فإن المحادثات وقفت أيضًا على ذات القضايا التي سبق وشملتها مشاورات مسقط ومفاوضات صنعاء، والمتعلقة بمراحل الحل السياسي بدءا من توقيع اتفاق الهدنة، وبموازاتها يتم تنفيذ إجراءات بناء الثقة ذات العلاقة بالمرتبات وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية واطلاق الأسرى وفق قاعدة (الكل مقابل الكل) واستئناف تصدير النفط يعقبها مفاوضات مباشرة، ومن ثم الدخول في مرحلة انتقالية.

وأوضح المصدر لـ”القدس العربي” أن جولة المفاوضات شملت ثلاثة مسارات، المسار الإنساني والاقتصادي، وتم خلاله مناقشة إشكالية تقاسم موارد النفط والغاز بالتوازي من بحث آلية صرف مرتبات الموظفين العموميين في مناطق سيطرة الحوثيين وفتح جميع المنافذ واطلاق الاسرى وغيرها. ووفق المصدر ذاته، فقد تم الاتفاق على عديد من الإجراءات التنفيذية من معالجات هذين الملفين، لكن تبقت اجراءات جوهرية ومهمة أبرزها تتعلق بالبنك والعملة وتوحيد سلة الموارد.

وأوضح أن الجانبان تداولا أولويات العملية السياسة، استكمالاً لما تم طرحه في مفاوضات صنعاء في منتصف ابريل/ نيسان، والمتعلق بمراحل العملية السياسية، وقد ساد اختلاف بشأن تفاصيل معينة لم يفصح عنها.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك شملت المفاوضات المخاوف الأمنية السعودية، وبخاصة ذات العلاقة بإيجاد منطقة عازلة على امتداد الحدود بين البلدين بعرض عشرين كيلومتر.

في المقابل أكدت مصادر متطابقة وصول الجانبين إلى اتفاق “مبدئي” على برنامج زمني لخروج القوات الأجنبية ومثله ما يتعلق بإعادة الإعمار، لكن لم يتم الاتفاق على الزمن والآلية المتعلقة بتمويل إعادة الإعمار، وهل سيتم التمويل من خلال مؤتمر للمانحين أو من خلال السعودية كما يصر الحوثيون، فيما يرى السعوديون أن يتم ذلك من خلال مؤتمر للمانحين عقب توقيع اتفاق السلام.

وتتحدث مصادر يمنية عن أن هذه الجولة من المحادثات مهما كانت نتائجها فهي قد أزالت حاجزا مهما من الحواجز التي ظلت قائمة بين الجانبين، كما تمثل خطوة للأمام في مسار التهدئة المستمرة منذ انفراط عقد الهدنة في الثاني من أكتوبر / تشرين الثاني الماضي؛ وقبل ذلك فتحت الباب لجولات أخرى من المحادثات سيتم خلالها استكمال حسم بقية التفاهمات في أجواء عسكرية أكثر هدوء…ما يُفهم منه في ذات الوقت أنه مازال من المبكر الحديث عن مفاوضات الحل السياسي الشامل في اليمن بل والحديث عن سلام حقيقي في أفقر بلد في الشرق الأوسط.