انتهاء 60% من أعمال إنشاء نفق مغمور يربط العراق بالعالم

■ البصرة – رويترز: أكمل العراق بناء حوالي 60 في المئة من نفق تحت البحر يربط المنطقة الساحلية في أقصى جنوب البلاد بروابط التجارة الدولية عبر تركيا.

وقال مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي «النفق المغمور يعتبر هو جزء من الطريق الرابط ما بين ميناء الفاو والطريق السريع أو الطريق الدولي اللي يربط العراق بالأردن وإن شاء الله مستقبلا بتركيا وبالتالي يربطنا بالعالم الآخر، أهم ما أفضت إليه دراسة الجدوى لمشروع ميناء الفاو أنه يجب أن يكون هناك قناة جافة اللي أُسميت لاحقا بطريق التنمية نتيجة إضافة بعض المتغيرات وجعلها مشروعاً اقتصادياً».

وأضاف «من أجل أن نلبي هذه الدراسة لإنجاح مشروع ميناء الفاو باعتباره هو مشروع للترانزيت أي لنقل البضائع من الشرق باتجاه الغرب عبر الجسر البري العراقي صعوداً في اتجاه أوروبا وتركيا ودول القوقاز، وبالتالي سوف يعتبر النفق المغمور جزءاً من هذا الطريق، جزءا من القناة الاقتصادية المغذية للتجارة».

ومن المتوقع أن يمتد النفق المغمور بطول 2444 متراً على طول الطريق من ميناء الفاو التجاري الكبير في البصرة في إطار خطة أكبر لتطوير الميناء.

وقال مساعد مدير المشروع حيدر سالم «موقع المشروع في قناة خور الزبير يكون بطول إجمالي 2444 متراً، يتكون من جانبين، جانب ذهاب، وجانب إياب، كل جانب يحمل ثلاثة ممرات مخصص لاستيعاب حركة المرور الثقيلة من الشاحنات المحملة بالحاويات والأوزان العالية جداً، سيكون مغمور تحت قناة خور الزبير، صافي ارتفاع الماء فوق النفق المغمور سيكون بحوالي 18 مترا حتى يُمكن مرور الباخرات التجارية من وإلى ميناء خور الزبير الواقع بعد النفق المغمور».

ويأمل العراق في أن يخلق النفق ممرا أقصر للنقل بين الشرق الأوسط وأوروبا لزيادة عائداته التجارية من نقل البضائع.

وقال الفرطوسي «حينما تكون هناك بضائع يتم تفريغها في ميناء الفاو يجب أن تنقل باتجاه أوروبا، من وسائل النقل هي بالإضافة للسكك هي سوف تكون البري، هذا المشروع فنيا كون إن المنطقة عبارة عن أرض إسفنجية تم تنفيذه بطريقة النفق المغمور اللي هو عبارة عن قطع سوف تُربط واحدة بالأخرى حتى تعبر أسفل قناة خور الزبير، لكن كمشروع اقتصادي سوف يكون هذا المشروع، أي طريق التنمية، هو مشروع اقتصادي متكامل عبارة عن طريق وحزام اقتصادي على جانبيه ابتداء من داخل الحرم الميناءي صعودا إلى الحدود العراقية التركية».

ويعتبر النفق الأول من نوعه في الشرق الأوسط.