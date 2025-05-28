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انتهاك جديد.. قوة إسرائيلية تتقدم 200 متر قبالة مركز للجيش اللبناني

منذ ساعة واحدة

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إسطنبول: تقدمت قوة عسكرية إسرائيلية، مساء الأربعاء، 200 متر قبالة مركز للجيش اللبناني شرق بلدة بليدا (جنوب)، فيما استدعى الأخير تعزيزات.

ويمثل هذا التوغل الإسرائيلي أحدث انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: “توغلت قوة إسرائيلية إلى منطقة بئر شعيب في أطراف بليدا الشرقية” في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية (جنوب).

وأضافت أن “القوة الإسرائيلية المعززة بدورية مشاة وجرافة، تقدمت نحو 200 متر قبالة مركز الجيش اللبناني، في محيط بئر شعيب في بليدا”.

وعلى إثر ذلك، استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى موقعه القريب من منطقة الخرق الإسرائيلي شرق بلدة بليدا، وفق الوكالة دون تفاصيل.

(الأناضول)

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