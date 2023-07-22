انتهى الدرس.. الخليفي يرد بقسوة على خيانة مبابي

لندن- “القدس العربي”: قلب رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، الطاولة على مهاجم الفريق كيليان مبابي، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للدولي الفرنسي للرد على اقتراح الإدارة، إما بالموافقة على تفعيل بند تجديد عقده حتى منتصف العام 2025، وإما بعزله من التدريبات الجماعية، تمهيدا لبيعه بأعلى عائد مادي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت أشهر الصحف والوكالات العالمية عن راديو “مونت كارلو” الفرنسي، أن رجل الأعمال القطري أعطى الضوء الأخضر لبدء الحياة بدون صاحب الـ24 عاما، وذلك باستبعاده من البعثة المسافرة إلى كوريا الجنوبية واليابان في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، ردا على ما وصفته شبكة “سكاي” بخيانة مبابي الكبرى، بتراجعه عن تعهده مع الرئيس بعدم مساومة النادي بالرحيل المجاني.

وأوضحت نفس الشبكة بنسختها الإنكليزية، أن الإدارة الباريسية، علمت باتفاق بيئة اللاعب مع وسطاء رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، على سيناريو ذهابه إلى “سانتياغو بيرنابيو” بموجب قانون بوسمان العام القادم، الأمر الذي احتاج النادي توضيحه من قبل الهداف التاريخي بعد عودة اللاعبين من العطلة الصيفية، إلا أنه لم يحرك ساكنا.

ووفقا لـ “بي بي سي”، فإن الفكرة بالنسبة لعملاق الليغ1 ومجلس إدارته، تكمن في الحفاظ على مصلحة النادي، وبناء عليه، تم إخطار اللاعب باستبعاده من التشكيلة المسافرة إلى الشرق الأقصى وعرضه للبيع هذا الميركاتو، ريثما توافق الإدارة على العرض الأعلى والأفضل من الناحية المادية، لاستحالة التخلي عن أفضل لاعب بدون مقابل بعد انتهاء عقده الموسم القادم.

وكان مهاجم موناكو السابق، قد أثار عاصفة من الجدل أواخر يونيو / حزيران الماضي، مؤكدا بشكل لا لبس فيه في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه عازم على البقاء في “حديقة الأمراء” لنهاية الموسم الجديد، وبعدها سيبحث عن مصلحته في مكان آخر، وهو ما رفضه الرئيس ناصر الخليفي، كما بدا في رسالته الصارمة لكيليان في ظهوره الإعلامي الأخير.

وبعد صفعة الخليفي للمهاجم المتمرد، من المتوقع أن تتضاعف القصص والشائعات حول مستقبله ووجهته في الموسم الجديد، بالأحرى سينفرد بصدارة العناوين في الميديا الرياضية في الساعات والأيام القليلة القادمة، وبالأخص في الإعلام الإسباني لارتباطه الوثيق بالنادي الميرينغي، دون استبعاد ظهور منافس إنكليزي أكثر ثراء من الريال.