انحسار حدة الحرب التجارية يبقي الذهب قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

حومت أسعار الذهب يوم الثلاثاء قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل اتفاق بين الولايات المتحدة والصين على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتا، مما قلص الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3230.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:09 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب انخفاضا 2.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3235.20 دولار.

بعد مفاوضات استمرت يومين في جنيف، أعلنت الولايات المتحدة والصين تخفيضات في الرسوم الجمركية للأشهر الثلاثة المقبلة، إذ انخفضت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة، وانخفضت الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة، مما دعم الأسهم العالمية.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد فرضتا رسوما جمركية متبادلة الشهر الماضي، مما أثار حربا تجارية.

قال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه سي إم تريد “احتمالات تحسن العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عززت الإقبال على المخاطرة وبالتالي تراجع الطلب على الملاذ الآمن”.

وينتظر المتعاملون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، للحصول على مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32.78 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 982.70 دولار، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 942.19 دولار.

(رويترز)