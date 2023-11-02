اقتصاد | أسواق

انخفاض الدولار بعد قرار الفائدة الأمريكية والأنظار على بنك إنكلترا

منذ ساعة واحدة

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لندن: انخفض الدولار بوجه عام الخميس فيما قادت عملات آسيا والمحيط الهادي شديدة التأثر بالمخاطرة المكاسب مع تزايد اقتناع المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها بعد أن أبقاها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دون تغيير.

ويتحول التركيز الآن إلى بنك إنكلترا وما إذا كان سيتخذ نفس الخطوة اليوم.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 106.41 وانخفض بنحو 0.8 بالمئة عن أعلى مستوى بلغه أمس الأربعاء.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0598 دولار، وارتفع الفرنك السويسري لليوم الثاني على التوالي، وصعد الين من أدنى مستوياته في عام إلى 150.155 للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.2173 دولار وانخفض إلى 87.14 مقابل اليورو تحسبا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي قفز 0.9 بالمئة الأربعاء، و0.6 بالمئة أخرى الخميس ليلامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6439 دولار. وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.5896 دولار أمريكي.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 2, 2023 الساعة 11:42 ص

    اللهم أصب الأمريكان بالإفلاس السريع والسقوط المريع وأذلهم شر إذلال بجاهك يا ذو القوة والجلال يا منتقم يا جبار يا عزيز يا قهار 🇵🇸🤕✌️💥💥💥💥💥💥

    رد

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