انخفاض الدولار نعمة لمالكي الأصول الخطرة في العالم

■ نيويورك – رويترز: يؤدي انحسار التضخم في الولايات المتحدة إلى تسريع انخفاض الدولار، ومن المتوقع أن تستفيد الأصول الخطرة في جميع أنحاء العالم من ذلك.

وتراجع الدولار 13 في المئة تقريباً مقابل سلة من العملات الرئيسية من أعلى مستوى له في عشرين عاماً، والذي سجله العام الماضي، ووصل إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً.

وأظهرت بيانات أمريكية صدرت يوم الأربعاء الماضي أن التضخم تباطأ بأكثر من المتوقع، مما أدى إلى تسريع هبوط الدولار وتعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على وشك إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

ولأن الدولار عنصر حيوي في النظام المالي العالمي، ستستفيد مجموعة واسعة من الأصول إذا استمر في الانخفاض.

وقد يكون تراجع الدولار نعمة لبعض الشركات الأمريكية لأن انخفاض العملة يجعل صادراتها أكثر تنافسية في الخارج ويجعل تحويل الأرباح في الخارج إلى دولارات أرخص بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.

وأظهر تحليل أجرته مجموعة «بيسبوك» الاستثمارية للشركات المُدرجة على مؤشر راسل1000 أن ما يزيد قليلاً عن 50 في المئة من عوائد قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة يأتي من الخارج. ويضم هذا القطاع بعض شركات النمو الكبيرة التي قادت صعود الأسواق هذا العام. وتصبح المواد الخام، التي تُسعر بالدولار، في متناول يد المشترين الأجانب عندما تنخفض العملة الأمريكية. وارتفع مؤشر السلع لكل من «ستاندرد أند بورز» و»غولدمان ساكس» 4.6 في المئة هذا الشهر، وهو يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وتستفيد الأسواق الناشئة أيضاً لأن انخفاض العملة الأمريكية يجعل سداد الديون التي يهيمن عليها الدولار أسهل. وارتفع المؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» لعملات الأسواق الناشئة 2.4 في المئة هذا العام.

وقال محلل صرف العملات الأجنبية في بنك «كريدي سويس»، ألفيس مارينو «بالنسبة للأسواق، فإن انخفاض الدولار والسبب وراءه، وهو انحسار التضخم، يسهلان كل شيء خاصة بالنسبة للأصول خارج الولايات المتحدة».

وتراجع الدولار في الوقت الذي انخفضت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الأيام الماضية مما يقلل من جاذبية العملة الأمريكية ويعزز عدداً كبيرا من العملات الأخرى التي تتراوح من الين الياباني إلى البيزو المكسيكي.

وقال كارل شاموتا كبير محللي السوق في «كورباي» للوساطة «هذا الصوت الذي تسمعه هو تكسير المستويات الفنية في أسواق الصرف الأجنبي… الدولار يتجه نحو المستويات التي كانت سائدة قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة، ونرى ارتفاع العملات الحساسة للمخاطر على أساس عالمي».

وقد يؤدي الانخفاض المستمر للدولار إلى زيادة أرباح إستراتيجيات الصرف الأجنبي مثل تجارة المناقلة الممولة بالدولار، التي تتضمن بيع الدولار لشراء عملة ذات عائد أعلى مما يسمح للمستثمر بجني الفارق.

وأدى انخفاض الدولار إلى جعل الإستراتيجية مربحة بالفعل هذا العام. وأظهرت بيانات من «كورباي» أن المستثمر الذي باع الدولار واشترى البيزو الكولومبي جمع 25 في المئة منذ بداية العام حتى الآن، بينما حقق الزلوتي البولندي عائدا بنسبة 13 في المئة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، ربما يبعث انخفاض الدولار الراحة لبعض الدول لأنه يزيح الحاجة الملحة لدعم عملاتها المتهاوية.

ومن بين هذه الدول اليابان. فقد انخفض الدولار ثلاثة في المئة أمام الين هذا الأسبوع، ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له مقابل العملة اليابانية منذ يناير/كانون الثاني. ويمثل تراجع الين مشكلة للاقتصاد الياباني المعتمد على الاستيراد. وزادت التوقعات بأن اليابان ستتدخل مرة أخرى في الأسواق لدعم عملتها بعدما قامت بذلك العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 1998.

وبطبيعة الحال، فإن انخفاض الدولار له مخاطره الخاصة، أحدها هو زيادة محتملة للتضخم في الولايات المتحدة مما يزيد الرهانات على المزيد من التشديد النقدي وتراجع العديد من التعاملات المناهضة للدولار التي ازدهرت هذا العام.

ورغم تباطؤ التضخم، ظل الاقتصاد الأمريكي متيناً مقارنة بالدول الأخرى. ويعتقد عدد قليل من الخبراء أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة قريباً مما قد يحد من هبوط الدولار على المدى القريب.