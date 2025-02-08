اقتصاد | أخبار

انخفاض العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى بعد تصريحات خامنئي عن المفاوضات مع أمريكا

8 - فبراير - 2025

طهران: انخفضت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها اليوم السبت بعد أن قلل المرشد الأعلى في البلاد من احتمالية استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.

وبدأ أسبوع الأعمال في إيران اليوم السبت حيث تم تداول الدولار الأمريكي بسعر قياسي بلغ 890 ألف ريال، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن تاجرين محليين اثنين.

وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أمس الجمعة إن الانخراط في مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة لن يكون “حكيما أو ذكيا أو مشرفا”، مضيفا أنه “لا ينبغي التفاوض مع حكومة مثل الحكومة الأمريكية”.

واستشهد خامنئي بفشل الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، الذي ألغاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى إعادة فرض العقوبات القاسية. وكان الاتفاق يقتصر على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف القيود الاقتصادية.

وانخفض الريال الإيراني بنسبة تقارب 11% خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن سوق الصرف الأجنبي في إيران أصبح أكثر مرونة تجاه التطورات الدبلوماسية والجيوسياسية، إلا أن العملة تظل عرضة بشدة للضغوط الاقتصادية.

(د ب أ)

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 8, 2025 الساعة 6:50 م

    اللهم انصر أحرار إيران العظيمة التي تتحدى عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇮🇷💪🚀🐒🔥

  2. يقول بركات مدني:
    مارس 9, 2025 الساعة 12:59 م

    لكم وطنكم ولاتخضعون لاملائات
    أمريكا وتوكلو على الله
    ومايدريك أن أمريكا ومن معها اقترب
    أجلهم كن فيكون أمر من الله
    اقتراب تحرير كل فلسطين من النهر إلى البحر ويطرد الغزاه منها
    هذه الدنيا صعاب وجهاد وصبر
    والله مع الصابرين

