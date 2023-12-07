انخفاض اليورو مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة

■ سنغافورة/لندن – رويترز: انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس الخميس مع زيادة رهانات المتعاملين على أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة ابتداءاً من مارس/آذار 2024، بينما استقر الدولار قبل صدور بيانات مهمة عن الوظائف هذا الأسبوع.

وتراجع اليورو 0.07 في المئة إلى 1.0757 دولار ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني. وهبط واحدا في المئة هذا الأسبوع ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو/ أيار.

ويراهن المتعاملون على أن هناك فرصة بنسبة 85 في المئة تقريبا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماع مارس/آذار ليصل الخفض إلى 150 نقطة أساس تقريباً بنهاية العام المقبل.

وقال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الفرنسي لصحيفة فرنسية في مقابلة نشرت أمس الأول أن مسألة خفض أسعار الفائدة قد تطرح في عام 2024. وأضاف «انحسار التضخم يحدث أسرع مما كنا نعتقد».

وسيحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل. ومن المؤكد أنه سيبقي عليها عند أربعة في المئة الحالية رغم أن التركيز سينصب على تصريحات المسؤولين عن التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

واستعاد الدولار عافيته هذا الشهر بعدما انخفض ثلاثة في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني مع زيادة رهانات المتعاملين على أن البنوك المركزية الأخرى ستخفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، بنسبة 0.038 في المئة إلى 104.17 نقطة أي أقل قليلاً من أعلى مستوى بلغه في أسبوعين عند 104.23 نقطة والذي لامسه أمس الأول. وارتفع المؤشر 0.9 في المئة هذا الأسبوع ويتجه لتحقيق أقوى أداء أسبوعي له منذ يوليو/تموز.

وأظهرت بيانات أمس الأو/ أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي زادت بأقل من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني في علامة أخرى على أن سوق العمل يهدأ تدريجياً.

وسينصب اهتمام المستثمرين الآن على بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر اليوم الجمعة للحصول على صورة أوضح لسوق العمل. وهبط الدولار الكندي 0.10 في المئة إلى 1.36 مقابل العملة الأمريكية بعد أن أبقى بنك كندا أمس الأول أسعار الفائدة لليلة واحدة عند خمسة في المئة. وعلى عكس بنوك مركزية أخرى، ترك الباب مفتوحاً أمام رفع آخر.

وارتفع الين الياباني 0.47 في المئة إلى 146.59 مقابل الدولار واقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 146.23 مقابل الدولار والذي لامسه في بداية الأسبوع.

وفي سوق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب أمس مع انخفاض الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وقد تقدم دلائل جديدة على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي لأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وصعد الذهب 0.3 في المئة إلى 2030.20 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.10 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار 0.3 في المئة مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات أمريكية صدرت هذا الأسبوع علامات على تباطؤ سوق العمل بالتدريج في الولايات المتحدة مع تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام في أكتوبر تشرين الأول في حين زادت الوظائف في القطاع الخاص بأقل من المتوقع الشهر الماضي.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي ستصدر اليوم قبل تحديث مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته الاقتصادية وبشأن أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية المقرر يومي 12 و13 ديسمبر،كانون الأول.

وقال رئيس إدارة الأسواق المؤسسية العالمية في «إيه.بي.سي ريفيناري»، نيكولاس فرابيل «هناك توقعات على نطاق واسع بأن عدد الوظائف غير الزراعية سيكون أقل، وبالتالي إذا وافقت الوظائف التوقعات أو فاقتها، قد تتوقع بعض عمليات البيع للذهب».

ووفقا لخدمة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، يتوقع المتعاملون بنسبة 60 في المئة تقريبا انخفاض أسعار الفائدة بحلول مارس/آذار 2024. وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.87 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 894.03 دولار. وصعد البلاديوم 0.7 في المئة إلى 950.42 دولار للأوقية.