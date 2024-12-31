انخفاض عدد سكان قطاع غزة بنسبة 6 بالمئة جراء الإبادة الإسرائيلية

رام الله: قال تقرير رسمي فلسطيني، الثلاثاء، إن عدد سكان قطاع غزة انخفض 6 بالمئة مع نهاية 2024 بسبب استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية.

جاء ذلك وفق بيان للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، استعرض أوضاع الفلسطينيين مع نهاية عام 2024.

ولفتت رئيسة الجهاز علا عوض، إلى أن “الإبادة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 45,484 فلسطينياً في قطاع غزة، ومغادرة نحو 100 ألف فلسطيني للقطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

وأوضحت عوض أن من بين الشهداء 17,581 طفلا، و12,048 سيدة، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود، وإصابة 108,090 مواطنا آخرين، وفق البيان.

وذكرت أن عدد سكان فلسطين بلغ 5.5 ملايين نسمة، بينهم 3.4 ملايين في الضفة الغربية.

وقالت إن عدد سكان قطاع غزة انخفض بنحو 160 ألف نسمة، ليبلغ 2.1 مليون بانخفاض مقداره 6 بالمئة عن تقديرات عدد السكان بالقطاع لعام 2023، منهم أكثر من مليون طفل دون سن الثامنة عشرة، يشكلون ما نسبته 47 بالمئة من سكان القطاع.

وقدر البيان عدد الفلسطينيين في العالم بحلول نهاية 2024 بحوالي 14.9 مليونا “نصفهم خارج فلسطين التاريخية، وبينهم 5.5 ملايين في دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة)، و1.8 مليون في أراضي 1948”.

وأشار البيان إلى أن عدد الفلسطينيين في الشتات بلغ نحو 7.6 ملايين فلسطيني، منهم 6.4 ملايين في الدول العربية.

(الأناضول)