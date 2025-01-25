انخفاض كبير في عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة الجمعة

الأمم المتحدة: قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 4200 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة في الأيام الستة منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لكنها أشارت إلى انخفاض كبير في عدد الشاحنات التي دخلت اليوم الجمعة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 339 شاحنة مساعدات دخلت القطاع الفلسطيني اليوم الجمعة، وذلك نقلا عن معلومات تلقاها من السلطات الإسرائيلية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وكانت 630 شاحنة دخلت قطاع غزة يوم الأحد، و915 يوم الإثنين، و897 يوم الثلاثاء، و808 يوم الأربعاء، و653 أمس الخميس.

ويتطلب اتفاق وقف إطلاق النار دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر ستة أسابيع، منها 50 شاحنة محملة بالوقود. ومن المفترض توجه نصف هذه الشاحنات إلى شمال غزة، حيث حذّر خبراء من حدوث مجاعة وشيكة.

وعندما سُئلت عن سبب الانخفاض الكبير في عدد الشاحنات اليوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيري كانيكو إن المنظمة الدولية والشركاء في المجال الإنساني “يعملون بأسرع ما يمكن لإرسال وتوزيع هذا الحجم الكبير من المساعدات” إلى نحو 2.1 مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع المدمر، دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى.

(رويترز)