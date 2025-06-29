الرياض: كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية الأحد انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 10,5% خلال الربع الأول من العام الحالي لأول مرة.

وأشارت الهيئة، في بيان اليوم، إلى “ارتفاع مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0,3% ليصل إلى 36,3 % خلال الربع الأول 2025”.

وأكدت الهيئة، في تقرير “إحصاءات سوق العمل للربع الأول عام 2025″، ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0,7% ليبلغ 32,5%، لافتة إلى أن انخفاض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 1,4% ليصل إلى 10,5% وذلك مقارنة بالربع السابق 2024.

(د ب أ)