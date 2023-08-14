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اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس- (فيديو)

منذ 37 دقيقة

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طرابلس- “القدس العربي” ووكالات: اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين، وذلك بعد أنباء عن القبض على قائد كبير بأحد الفصائل المسلحة على يد فصيل منافس.

وقال أحد سكان حي الفرناج “سمعنا إطلاق نار استمر حوالي ساعتين ولا نعرف ماذا سيحدث. نخشى على سلامتنا”.

وأفاد الناطق باسم طب الطوارئ والدعم الليبي لمراسلة “القدس العربي” في طرابلس بأن “سيارات الإسعاف اتجهت لمكان الاشتباكات بعد ورود أنباء عن وقوع إصابات”.

وأضاف أنه تم إعلان حالة النفير العام في طرابلس إثر الاشتباكات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إطلاقا كثيفا للرصاص واشتعالا للنيران في بعض أحياء العاصمة الليبية.

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول بانتشار عدة سيارات مسلحة تابعة لجهاز “الردع” واللواء “444” في عدة أحياء بطرابلس من بينها صلاح الدين، وعين زارة، وطريق الشط.
وأشار مرسيط إلى إعلان مركز طب الطوارئ والدعم حالة النفير العام في العاصمة.
وحتى الساعة (20.15 تغ) لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الرئاسي أي بيان بشأن هذه المواجهات المسلحة.
وفي 28 مايو/ أيار الماضي شهدت طرابلس اشتباكات استمرت لساعات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب واللواء “444” على خلفية اعتقال الأول لأحد القادة التابعين للواء “444”.

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