اندلاع حريق جراء قصف إسرائيل بلدة لبنانية بالفوسفور- (فيديو) 

بيروت: اندلع حريق في بلدة كونين جنوبي لبنان، الاثنين، جراء قصف إسرائيلي بقذائف الفوسفور، وفق مصدر رسمي.

وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية إن الجيش الإسرائيلي عمد إلى “استهداف حراج بلدة كونين بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا، مما تسبب باشتعال حريق فيه”.

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ تحليقا على ارتفاع متفاوت في أجواء قرى وبلدات الجنوب، مترافقا مع تحليق دائم للطيران المسير.

إندلاع حريق في حرش كونين جراء القصف الفوسفوري المستمر pic.twitter.com/8DQ63PzLU7 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 12, 2024

والأسبوع الماضي، دعت وزارة الصحة اللبنانية المجتمع الدولي للتنديد باستخدام الجيش الإسرائيلي قذائف فوسفورية في قصفه مناطق جنوبي البلاد.

من جهته، أعلن “حزب الله” في بيان أن مقاتليه قصفوا “موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية”.‏

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن “حزب الله” أن عناصره استهدفوا “التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها”. ‏

ولفت في بيان ثان إلى أنه “قصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية”.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية مخاوف متزايدة من امتداد الحرب على غزة واتساعها لنزاع إقليمي، في ظل تأهب تل أبيب لرد من إيران و”حزب الله” على وقع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وتبني تل أبيب اغتيال القيادي البارز في “حزب الله” فؤاد شكر.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

(الأناضول)