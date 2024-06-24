اندلاع حريق شمال إسرائيل جراء سقوط صاروخ من لبنان

القدس: اندلع، الاثنين، حريق في منطقة مستوطنة “مارغليوت” شمال إسرائيل، وذلك بعد سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: “تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على منطقة مارغليوت (القريبة من الحدود اللبنانية)”.

وأضافت: “لم تقع إصابات بشرية ولكن اندلع حريق في المكان”.

وحتى الساعة 10:36 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي حول الحادث.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد “الخط الأزرق” الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.

كما أعلنت إسرائيل، لأكثر من مرة، عن اندلاع حرائق جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

(الأناضول)