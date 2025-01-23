اندلاع حريق غابات جديد شمال لوس أنجلوس- (صور)

لوس أنجلوس (الولايات المتحدة): اندلع حريق غابات جديد الأربعاء شمال لوس أنجلوس، ما استدعى إصدار أوامر إخلاء في منطقة شهدت مؤخرا حرائق مدمرة.

وتنتشر النيران بسرعة بالقرب من بحيرة كاستايك، وقد أتت على 1400 هكتار في أقل من ساعتين.

وساعدت رياح سانتا آنا الحارة والجافة المستمرة بالهبوب فوق المنطقة في تأجيج الحريق، ما أدى إلى تصاعد سحابة هائلة من الدخان والجمر فوق النيران.

وصدرت أوامر إخلاء في المناطق المحيطة بالبحيرة الواقعة على بعد نحو 50 كلم شمال لوس أنجلوس وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا.

وقال رجل في تصريح لقناة “كيه تي إل إيه” التلفزيونية “أصلّي لكي لا يحترق منزلنا”.

وأظهرت لقطات عناصر شرطة في الحي يحضّون السكان على إخلاء منازلهم.

وجنوب كاليفورنيا في حال تأهب منذ أن دمرت حرائق ضخمة أجزاء من لوس أنجلوس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصا، وتدمير أكثر من 15 ألف مبنى.

(أ ف ب)