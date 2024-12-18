اندلاع حريق في ستاد حلب الدولي شمالي سوريا- (صور وفيديو)

حلب: اندلع حريق في “ستاد حلب الدولي”، أكبر ملاعب كرة القدم في سوريا.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق، الذي اندلع في الملعب الواقع بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، تضرر أجزاء كبيرة من الملعب الدولي جراء الحريق، وسط تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة.

أخمدت فرقنا حريقاً ضخماً اندلع في استاد حلب الدولي بحي الحمدانية في مدينة #حلب، مساء اليوم الأربعاء 18 كانون الأول، وتعمل على تبريد المكان بالكامل. #الخوذ_البيضاء #سوريا #حلب pic.twitter.com/GHB3mVv0oA — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 18, 2024

فرق الدفاع المدني السوري تحاول إخماد حريق مجهول السبب في استاد #حلب الدولي بحي الحمدانية#فيديو pic.twitter.com/G34arAFHJj — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 18, 2024

يُذكر أن “ستاد حلب الدولي” افتتح في أبريل/ نيسان 2007 بمباراة ودية جمعت بين ناديي فنربختشه التركي والاتحاد السوري.

(الأناضول)