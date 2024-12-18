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اندلاع حريق في ستاد حلب الدولي شمالي سوريا- (صور وفيديو)

18 - ديسمبر - 2024

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حلب: اندلع حريق في “ستاد حلب الدولي”، أكبر ملاعب كرة القدم في سوريا.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق، الذي اندلع في الملعب الواقع بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، تضرر أجزاء كبيرة من الملعب الدولي جراء الحريق، وسط تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة.

يُذكر أن “ستاد حلب الدولي” افتتح في أبريل/ نيسان 2007 بمباراة ودية جمعت بين ناديي فنربختشه التركي والاتحاد السوري.

(الأناضول)

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