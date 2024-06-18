اندلاع نيران في مستودعات نفط روسية بعد هجوم بطائرة مسيرة- (فيديو)

موسكو: قال مسؤولون إن مستودعات نفط اندلعت فيها نيران بعد هجوم بطائرة مسيرة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في بلدة آزوف التابعة لمنطقة روستوف في جنوب روسيا.

وكتب حاكم المنطقة المتاخمة لأوكرانيا فاسيلي جولوبيف على تيليغرام “تشير البيانات الأولية إلى عدم وقوع إصابات”.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية على تيليغرام إن الحريق انتشر في خمسة آلاف متر مكعب، وإن عشرات من رجال الإطفاء ومعهم 21 معدّة يكافحون الحريق.

In Russia's Rostov region, Ukrainian drones paid an early morning visit to some oil storage infrastructure. pic.twitter.com/JI0n9lI3ax — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 18, 2024

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من صحة هذه التقارير.

ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا التي عادة ما تقول إن استهداف البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض مجهود موسكو الحربي.

تقع بلدة آزوف على نهر الدون وتبعد بنحو 16 كيلومترا عن بحر آزوف.

ومن جانب آخر، قالت القوات الجوية الأوكرانية الثلاثاء إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت عشر طائرات مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل لاستهداف البلاد.

وأفادت القوات الجوية عبر تيليغرام بتدمير الطائرات المسيرة فوق زابوريغيا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.

(رويترز)