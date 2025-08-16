“انسحابنا سيغضب الله”.. غراهام: دعم إسرائيل واجب ديني وأخلاقي

لندن- “القدس العربي”: شنّ السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام هجومًا على منتقدي الدعم الأمريكي لإسرائيل، معتبرًا أن الالتزام تجاهها “مسؤولية دينية وأخلاقية”، ومحذرًا من تداعيات التراجع عن هذا الموقف.

وخلال خطاب أمام تجمع للحزب الجمهوري من الجماعات الإنجيلية في ولاية كارولينا الجنوبية، قال غراهام: “إسرائيل في معركة من أجل البقاء. من حولها جماعات لا تطمح فقط إلى هزيمتها، بل إلى محوها من الوجود”.

وانتقد السيناتور استخدام مصطلح “إبادة جماعية” في وصف ما يجري في غزة، مضيفًا: “لقد سئمت من هذا التصنيف. دعوني أوضح لكم من هو الجهة الفعلية التي تطمح إلى الإبادة”.

وشدد غراهام على أن إسرائيل، رغم قوتها العسكرية، تلتزم بالقانون والأخلاق: “تملك إسرائيل القوة لتدمير قطاع غزة بالكامل لو أرادت، لكنها تختار الالتزام بالقانون والأخلاق. أما حماس، فلو كانت تملك نصف هذه القوة، لكانت نفذت مخططها في دقائق”.

ووجّه كلامه إلى سياسيين وناشطين أمريكيين بقوله: “إذا كنتم تبحثون عن حليف ديمقراطي، مستقر، ويثق به الغرب، فهذا الحليف هو إسرائيل. لا تسمحوا للعاطفة أن تطغى على الحقيقة”.

كما ركّز على البُعد الديني في خطابه: “دعم إسرائيل ليس خيارًا سياسيًا، بل مسؤولية أخلاقية ودينية. إذا سحبت أمريكا دعمها عنها، فسيسحب الله رحمته عنا. ولن نسمح بذلك”.

وفي موازاة ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه توسيع العمليات العسكرية في غزة، مشيرًا إلى أن المدنيين سيُمنحون فرصة المغادرة قبل بدء العمليات الواسعة. وقال: “نحن لا نُجبر أحدًا على الخروج، لكننا ننصح بالرحيل من مناطق القتال، ومن القطاع نفسه إذا رغبوا في ذلك”.

ونقل موقع “واي نت” عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس زيارة إسرائيل في سبتمبر المقبل، إذا تحقق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل و”حماس”. وأوضح مسؤول أمريكي أن “الزيارة قد تكون جزءًا من جولة تشمل بريطانيا، لكن التفاصيل لا تزال قيد التقييم”.

