انسحاب بايدن من المرجح أن يخيم على محادثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

بروكسل: من المتوقع أن يخيم إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في وقت لاحق الاثنين، وسط قلق كبير في معظم أنحاء أوروبا من احتمال حصول الرئيس السابق دونالد ترامب على فترة رئاسية ثانية.

ومن المقرر أن تشمل الموضوعات الرئيسية للاجتماع الدوري المعتاد الاثنين الصراعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، ومع ذلك فإن قرار بايدن التاريخي من المحتمل أن يخيم على محادثات بروكسل.

وجاء إعلان بايدن عدم ترشحه لولاية ثانية يوم الأحد، مما وضع الحزب الديمقراطي في حالة من الاضطراب في مسعاه لترشيح مرشح يمكنه مواجهة المنافس الجمهوري دونالد ترامب في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتوترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال رئاسة ترامب الأولى، وهناك مخاوف واسعة النطاق في معظم أنحاء التكتل من أنه في حال فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية فإنها قد تكون لها تداعيات واسعة على الحرب في أوكرانيا، والتجارة العالمية، والأمن الأوروبي بشكل عام.

ومع ذلك، لا تتشارك جميع عواصم الاتحاد الأوروبي هذه المخاوف مع ما يشهده التكتل من تحول سياسي نحو اليمين- وهو ما تجلى في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.

وشملت ردود الفعل الأولية مساء الأحد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي أشاد ببايدن على منصة (إكس) لقراراته “الصعبة التي جعلت بولندا وأمريكا والعالم أكثر أمانا، والديمقراطية أقوى”.

وعلى النقيض، قام خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا، بإعادة نشر تغريدة تظهر ترامب مع قبضة مرفوعة بعد محاولة اغتيال الأسبوع الماضي، مع الكلمات “الرئيس ترامب” ورمز قبضته المشدودة.

ومن المحتمل أن تركز الأنظار أيضا على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي التقى بترامب في وقت سابق من هذا الشهر في جولة دبلوماسية شملت أيضا زيارات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج.

وتولت المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في تموز/ يوليو الجاري، لكن كبار المسؤولين الأوروبيين والقادة الآخرين نأوا بأنفسهم عن “مهمة السلام” التي أعلنها أوربان.

وبشكل منفصل، تتعرض المجر لضغوط لرفع حق النقض (الفيتو) عن الإفراج عن أموال لدعم المجهود الحربي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في البلاد، التي تعرضت لهجمات من روسيا. ويعتزم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا المشاركة في الاجتماع عبر رابط فيديو.

من المتوقع أن تتطرق المحادثات أيضا إلى بحث الوضع الإنساني في غزة وسط الحرب بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى التوترات المتصاعدة على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش.

(د ب أ)