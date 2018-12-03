انسحاب قطر من «أوبك» مجرد خطوة رمزية في أسواق النفط

الدوحة – وكالات: أعلن سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، انسحاب بلاده من عضوية منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» اعتباراً من الأول من الشهر المقبل.

ولا تنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة سواء بالنسبة لمنظمة «أوبك»، أو لسياسات قطر الإنتاجية في قطاع النفط، أو حتى بالنسبة للسوق العالمية نظرا لقلة إنتاج قطر من النفط ،والذي لا يزيد عن 2% من إجمالي إنتاج «أوبك»، الذي لا يزيد عن 35% من إجمالي إمدادات الخام في السوق العالمية.

وأضاف الكعبي في مؤتمر صحافي في الدوحة أمس ان «هذا القرار يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويا.»، مشيرا إلى أن «دولة قطر عكفت خلال السنوات الماضية على وضع ملامح استراتيجية مستقبلية ترتكز على النمو والتوسع في قطر وخارج قطر.»

وقال أيضا ان «تحقيق أهدافنا الطموحة يتطلب الكثير من التركيز والالتزام في تطوير وتعزيز مكانة دولة قطر العالمية الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.»

ولفت إلى أن «دولة قطر ستظل تعتز بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وكأكبر مُصدِّرٍ للطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما أتاح لها أن تحقق اقتصاداً قوياً ومنيعا».

يذكر أن قطر تحتل المركز الحادي عشر بين دول «أوبك» الأربعة عشر من حيث حجم الإنتاج النفطي، حيث تمثل أقل من 2% من إجمالي إنتاج المنظمة.

وجاء إعلان انسحاب قطر المفاجئ قبل أيام قليلة من الاجتماع المقرر لوزراء نفط «أوبك» والدول النفطية من خارجها مثل روسيا لبحث مستقبل إنتاج وأسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام المقبل.

وتعتبر قطر أول دولة نفطية شرق أوسطية تنسحب من «أوبك».

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أمارتيا سين، وهو عالم اقتصاد و كبير المحللين في مؤسسة «إنِرجي أسبكتس» الاستشارية ومقرها لندن، قوله «الانسحاب من أوبك لا يزيد عن كونه خطوة رمزية بالنسبة لقطر، حيث أن إنتاجها من النفط ثابت دون أي آفاق لزيادته».

كانت قطر أول دولة تنضم إلى منظمة «أوبك» بعد الدول الخمس المؤسسة لها وهي: إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا.

وتقول قطر ان قراراها ليس مدفوعا بعوامل سياسية، لكن في انتقاد واضح للرياض، قال الكعبي «لا نقول أننا سنخرج من نشاط النفط لكن المنظمة التي تسيطر عليه تديرها دولة واحدة».

وأوضح ان قرار الدوحة «جرى إبلاغ أوبك به،» لكنه قال إن قطر ستحضر اجتماع المنظمة يومي الخميس والجمعة.

ستركز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي

ومع ان مندوبين في «أوبك» سعوا للتقليل من أثر الانسحاب، إلا ان خسارة عضو قديم في المنظمة يقوض مسعى لإظهار جبهة موحدة قبل اجتماع هذا الأسبوع.

وقال مصدر في المنظمة «هم ليسوا منتجا كبيرا، لكنهم لعبوا دورا كبيرا في تاريخ أوبك».

وقال شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري السابق ورئيس «أوبك» سابقا، تعليقا على قرار قطر «قد تكون إشارة على نقطة تحول تاريخية للمنظمة باتجاه روسيا والسعودية والولايات المتحدة».

وأضاف ان خروج الدوحة سيكون له «أثر نفسي» بسبب الخلاف مع الرياض وقد يضرب «مثلا يتبعه أعضاء أخرون في أعقاب القرارات الأحادية للسعودية في الأشهر الأخيرة».

ولا يزيد إنتاج قطر، التي قال الكعبي إنها عضو في أوبك منذ 57 عاما، النفطي على 600 ألف برميل يوميا بينما يبلغ إنتاج السعودية 11 مليون برميل يوميا.

لكن الدوحة طرف مؤثر في سوق الغاز المسال العالمية بطاقة قدرها 77 مليون طن سنويا، اعتمادا على احتياطاتها الكبيرة من الغاز في الخليج.

والخروج أحدث مثال على انتهاج قطر لمسار بعيد عن جيرانها الخليجيين منذ بدء النزاع في العام الماضي. ويأتي القرار قبل قمة سنوية لدول الخليج العربية من المتوقع أن تواجه صعوبات جراء الأزمة المستمرة منذ نحو 18 شهرا.

وبعد أن كانت يوما شريكا مقربا من السعودية والإمارات في التجارة والأمن، أبرمت قطر منذ ذلك الحين عشرات الاتفاقات التجارية الجديدة مع دول أخرى بعيدة بينما تستثمر بكثافة لزيادة الإنتاج المحلي من الأغذية وتعزيز القوة العسكرية.

وقال أندرياس كريغ، محلل المخاطر السياسية لدى «كينغز كولدج» في لندن «هناك شعور في قطر بأن هيمنة السعودية في المنطقة وعلى المؤسسات العديدة فيها لها أثر معاكس على تحقيق قطر لأهدافها التنموية.. يتعلق الأمر بتحرر قطر كسوق ودولة مستقلة من التدخل الخارجي».

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب قطر سيعقد قرار أوبك هذا الأسبوع، قال مصدر غير خليجي بالمنظمة «ليس صحيحا، حتى إذا كان القرار مؤسفا وحزينا من أحد الدول الأعضاء بالمنظمة».

يذكر ان «أوبك» تمكنت في العامين الأخيرين من التوافق مع الدول النفطية الكبرى من خارجها مثل روسيا على تنسيق سياسات الإنتاج بهدف السيطرة على الفائض من المعروض النفطي في الأسواق، ووقف تراجع الأسعار كما حدث في أواخر 2016.

وقد اتفقت هذه الدول على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لتقليل الفائض الذي كان قد دفع بأسعار النفط إلى التراجع بشدة لتصل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في 2016.

وخلال عامي 2017 و2018 اتخذت الأسعار اتجاها صعوديا حتى كسرت حاجز 80 دولارا للبرميل، قبل أن تعود إلى التراجع خلال الشهر الماضي لتفقد الأسعار نحو 22% من قيمتها خلال شهر.

وخلال تاريخ «أوبك» انسحبت ثلاث دول منها قبل أن تعود اثنتان منها إليها مجددا. ففي عام 1992 انسحبت الإكوادور من «أوبك» بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي كانت تواجهها. وظلت عضوية الإكوادور معلقة في المنظمة حتى عام 2007 حيث عادت إليها من جديد. وفي عام 1995 انسحبت الغابون من المنظمة قبل أن تعود إليها عام 2016. وفي عام 2016 أعلنت إندونيسيا تعليق عضويتها في «أوبك» بعد أن تحولت إلى دولة مستوردة للنفط وليست مُصَدِّرة له.