انسحاب كامل لجيش الاحتلال من مناطق في محافظتي غزة والشمال

غزة: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، من مناطق شمال غرب محافظتي غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأفاد مراسل الأناضول، أن الجيش وآلياته العسكرية انسحبوا بشكل كامل لأول مرة منذ 27 أكتوبر من مناطق توغلوا بها في المنطقة الغربية لمحافظة شمال القطاع، وتضم أحياء التوام والكرامة وشارع الرشيد.
كما انسحب جيش الاحتلال من أحياء سكنية تقع في مناطق شمال غرب محافظة غزة وهي “الأمن العام” و”المقوسي” و”أبراج المخابرات” و”بهلول” و”شارع الرشيد”.
وبعد الانسحاب بساعات، توجه سكان تلك المناطق لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي نزحوا عنها مع بدء الحرب على القطاع.
وقال عدد من المواطنين لمراسل الأناضول، إنهم “تمكنوا من الوصول لهذه المنطقة لأول مرة منذ بدء العملية البرية”.
وفي 27 أكتوبر 2023، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية شملت توغله في عدة مناطق وأحياء بمحافظتي غزة والشمال.
ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال بالانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، ليتبعها في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.
بينما أعاد توغله في بعض المناطق بمحافظتي غزة والشمال، منتصف يناير الماضي، لتنفيذ عمليات سريعة، حيث يغير أماكن التوغل بين الفينة والأخرى فيما يتراجع بعد انتهاء عملياته إلى أماكن تموضعه قرب الأطراف الشرقية والشمالية من محافظة الشمال، والشرقية و”الجنوبية الغربية” في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء “26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
(الأناضول)
الاحتلال لا يستطيع الاستمرار في اي حرب لاكثر من اربعة اشهر،، مع كل الدعم الامريكي والغربي والعربي بالاسلحة الذخائر والغذاء والدعم اللوجستي!!! الاهم انه لا يجب ان لا يوثق باي من تحركات الجيش التكتيكية، حيث ان هدف حكومة اليمين المتطرفة الارهابية والاحزاب واللوبيات الغربية اليمينية المتطرفة لا تزال تتوهم انه بامكانها ابادة وطرد الشعب الفلسطيني واقامة المستوطنات وتهويد كل فلسطين التاريخية!! في الوقت الذي لا يستطيعون هم انفسهم العودة الى مستوطنات غلاف القطاع وغلاف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة,,,
هذه جميعها تكتيكات يريد منها الاحتلال اعادة تموضعه ومركزة معلوماته الاستخبارية…سحب نفسا للراحة وإعادة تنظيمه…هؤلاء قد قرروا الإبادة.. لا يهمهم الرأي العالمي والداخلي ولاالمعارضة من كل العالم…يريدون إطلاق سراح اسراهم باي شكل من الأشكال ليكملوا عمليتهم بالابادة لأهالي غزة… انهم لابحاورون بل يراوغون…هدف خطط له يريدون إنجازه..
الضفة الغربية دليل اكبر دليل على ذلك مذ عقود منسحببن منها وباقون فيها…. المقاومة مرغت انوفهم بالوحل …وهذا الكيان النازي للحلول معه فكل التجارب الجانحة للسلم قد أدت إلى الفشل من كام ديفيد مرورا باوسلو وصولا إلى كارثة الاتفاق الابراهيمي
ماكان هذا الانسحاب ليتم لولا ضربات المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال فلسطين من البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان 🤨☝️🔥🐒🚀🚀🚀🚀🚀