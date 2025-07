انسحاب وفود دولية خلال كلمة رئيس الكنيست الإسرائيلي في مؤتمر بجنيف احتجاجًا على جرائم غزة- (شاهد)

جنيف- “القدس العربي”: شهدت قاعة مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، الأربعاء، انسحابًا جماعيًا لعدد من الوفود الدولية، أثناء إلقاء رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا كلمته، احتجاجًا على ما اعتُبر تبريرًا لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وفور بدء أوحانا حديثه، الذي دافع فيه عن العمليات العسكرية الإسرائيلية واتهم حركة حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية، انسحب ممثلون عن عشرات البرلمانات، خاصة من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا في تعبير واضح عن رفضهم للسياسات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

🔘 Walkout at UN Conference in Geneva

Arab, Iranian, and European delegations walked out of the UN parliamentary summit in Geneva after Israeli Knesset Speaker Amir Ohana told delegates:

“The Palestinian state can be established in London or Paris.” pic.twitter.com/vPHCm4If8o

— Drop Site (@DropSiteNews) July 30, 2025