انسحاب وفود دولية خلال كلمة رئيس الكنيست الإسرائيلي في مؤتمر بجنيف احتجاجًا على جرائم غزة- (شاهد)

جنيف- “القدس العربي”: شهدت قاعة مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، الأربعاء، انسحابًا جماعيًا لعدد من الوفود الدولية، أثناء إلقاء رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا كلمته، احتجاجًا على ما اعتُبر تبريرًا لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وفور بدء أوحانا حديثه، الذي دافع فيه عن العمليات العسكرية الإسرائيلية واتهم حركة حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية، انسحب ممثلون عن عشرات البرلمانات، خاصة من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا في تعبير واضح عن رفضهم للسياسات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.
🔘 Walkout at UN Conference in Geneva
Arab, Iranian, and European delegations walked out of the UN parliamentary summit in Geneva after Israeli Knesset Speaker Amir Ohana told delegates:
“The Palestinian state can be established in London or Paris.” pic.twitter.com/vPHCm4If8o
— Drop Site (@DropSiteNews) July 30, 2025
اكيد الوفد المصري و الامارتي بقوا بالصالة
ماذا سوف يقول ترامب عندما يشاهد هذا المقطع!
حتما سيرفع التعرفات الجمركية على دول الوقود المنسحبة لانها خذلت الكيان المدلل
الاسامية لن تعود تنطوي على أحذ يقتلة الرضع
اول وفد يخرج كالعادة هو الورد الجزاءري الذي يبغض الكيان
شكرا الجزاءر مكة الثوار وقبلة الاحرار
مع العلم أن بعض الوقود الغربية لم تخرج اقصد هنا ثلاثة وفود بلدانهم مطبعة