سياسة | دولي

انسحاب وفود دولية خلال كلمة رئيس الكنيست الإسرائيلي في مؤتمر بجنيف احتجاجًا على جرائم غزة- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

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جنيف- “القدس العربي”: شهدت قاعة مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، الأربعاء، انسحابًا جماعيًا لعدد من الوفود الدولية، أثناء إلقاء رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا كلمته، احتجاجًا على ما اعتُبر تبريرًا لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وفور بدء أوحانا حديثه، الذي دافع فيه عن العمليات العسكرية الإسرائيلية واتهم حركة حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية، انسحب ممثلون عن عشرات البرلمانات، خاصة من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا في تعبير واضح عن رفضهم للسياسات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

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  1. يقول عمران:
    يوليو 30, 2025 الساعة 9:31 م

    اكيد الوفد المصري و الامارتي بقوا بالصالة

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  2. يقول Yousif:
    يوليو 30, 2025 الساعة 9:46 م

    ماذا سوف يقول ترامب عندما يشاهد هذا المقطع!

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    1. يقول ملاحظ:
      يوليو 30, 2025 الساعة 10:13 م

      حتما سيرفع التعرفات الجمركية على دول الوقود المنسحبة لانها خذلت الكيان المدلل

  3. يقول عمر ابراهيم الجزائري:
    يوليو 30, 2025 الساعة 10:26 م

    الاسامية لن تعود تنطوي على أحذ يقتلة الرضع

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  4. يقول نيلسون مانديلا:
    يوليو 30, 2025 الساعة 10:28 م

    اول وفد يخرج كالعادة هو الورد الجزاءري الذي يبغض الكيان
    شكرا الجزاءر مكة الثوار وقبلة الاحرار
    مع العلم أن بعض الوقود الغربية لم تخرج اقصد هنا ثلاثة وفود بلدانهم مطبعة

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